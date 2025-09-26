Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27-28 вересня

Прогноз магнітних бур на 27 і 28 вересня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-28 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 27 вересня, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних хвилювань і бур. Однак уже в неділю, 28 вересня, відбудеться підвищення сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.