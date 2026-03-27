Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 28-29 березня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-29 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 28 і 29 березня, очікується низька сонячна активність. Рівень К-індексу перебуватиме в межах спокійних значень, що означає відсутність відчутних магнітних бур і значних коливань геомагнітного поля.

Реклама

зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день нпперед, інші ж — тільки орієнтовні.