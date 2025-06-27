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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 28—29 червня
Вихідними очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28—29 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 28 та 29 червня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 3-4, що відповідає магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.