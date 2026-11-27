Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28–29 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У суботу, 28 листопада, очікуються незначні геомагнітні збурення. К-індекс може сягати 4, що відповідає жовтому рівню активності. Такі коливання не належать до магнітних бур і не повинні суттєво впливати на самопочуття більшості людей.

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Уже в неділю, 29 листопада, сонячна активність знизиться. Магнітосфера Землі поступово стабілізується, а К-індекс, згідно з прогнозом, не перевищить 2–3. Магнітних бур та відчутних геомагнітних коливань цього дня не очікується.

Отже, вихідні завершаться на тлі спокійної геомагнітної обстановки. Після невеликих коливань у суботу неділя обіцяє бути спокійнішою.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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