Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 29-30 березня

Прогноз магнітних бур на 29 та 30 березня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 29 березня , очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень) – магнітні хвилювання, здатні вплинути на самопочуття лише метеозалежних людей. А вже в неділю, 30 березня , магнітосфера прийде до норми.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.