ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 29-30 березня

У вихідні очікується помірна сонячна активність без сильних магнітних бур.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 29 та 30 березня

Прогноз магнітних бур на 29 та 30 березня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 29 березня , очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень) – магнітні хвилювання, здатні вплинути на самопочуття лише метеозалежних людей. А вже в неділю, 30 березня , магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie