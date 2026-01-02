Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3–4 грудня

Яка магнітна буря буде у вихідні / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–4 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 3 грудня, очікується підвищення сонячної активності, яка спричинить сильну магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття людей. У неділю, 4 грудня, буря трохи вщухне, але все ж залишиться відчутною для метеозалежних людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.