Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3–4 грудня
Вихідними очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–4 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 3 грудня, очікується підвищення сонячної активності, яка спричинить сильну магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття людей. У неділю, 4 грудня, буря трохи вщухне, але все ж залишиться відчутною для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.