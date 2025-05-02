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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3—4 травня
Вихідними очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3—4 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 3 травня, та неділю, 4 травня, можливі несильні магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей. Сильних магнітних бур не очікується.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.