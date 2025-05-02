Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3—4 травня

Прогноз магнітних бур на 3 та 4 травня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3—4 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 3 травня, та неділю, 4 травня, можливі несильні магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей. Сильних магнітних бур не очікується.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.