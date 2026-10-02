- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3–4 жовтня
Вихідними очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–4 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей та техніку.
У суботу та неділю, 3–4 жовтня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить магнітну бурю з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Таке посилення сонячної активності може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.
У ці дні можливі головний біль, підвищена втомлюваність, слабкість та перепади настрою. Особливо уважно до свого самопочуття варто ставитися людям, які чутливі до змін погоди та геомагнітної ситуації.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.