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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3–4 жовтня

Вихідними очікується висока сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–4 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей та техніку.

У суботу та неділю, 3–4 жовтня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить магнітну бурю з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Таке посилення сонячної активності може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

У ці дні можливі головний біль, підвищена втомлюваність, слабкість та перепади настрою. Особливо уважно до свого самопочуття варто ставитися людям, які чутливі до змін погоди та геомагнітної ситуації.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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