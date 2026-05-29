Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30-31 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30-31 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 30 і 31 травня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, геомагнітна обстановка цими днями буде спокійною і стабільною — магнітних хвилювань і бур не очікується.

Магнітосфера Землі залишиться в межах норми, без різких сплесків сонячної активності та тривалих збурень.

Загалом кінець тижня обіцяє бути комфортним із погляду геомагнітної ситуації, тому можна спокійно планувати поїздки, прогулянки, заняття спортом і відпочинок на свіжому повітрі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

