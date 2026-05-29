ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30-31 травня

Вихідними очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30-31 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 30 і 31 травня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, геомагнітна обстановка цими днями буде спокійною і стабільною — магнітних хвилювань і бур не очікується.

Магнітосфера Землі залишиться в межах норми, без різких сплесків сонячної активності та тривалих збурень.

Загалом кінець тижня обіцяє бути комфортним із погляду геомагнітної ситуації, тому можна спокійно планувати поїздки, прогулянки, заняття спортом і відпочинок на свіжому повітрі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie