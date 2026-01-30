Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 31 січня та 1 лютого

Чи будуть магнітні бурі цими вихідними / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 січня і 1 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 31 січня, очікуються слабкі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У неділю, 1 лютого, магнітосфера буде нормальною — магнітних хвилювань і бур не передбачається.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.