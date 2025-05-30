Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 31 травня—1 червня

Прогноз магнітних бур на 31 травня та 1 червня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 травня—1 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 31 травня, та неділю, 1 червня, очікуються магнітні бурі з К-індексом 5 (червоний рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.