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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 31 травня—1 червня
Вихідними очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 травня—1 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 31 травня, та неділю, 1 червня, очікуються магнітні бурі з К-індексом 5 (червоний рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.