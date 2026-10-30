У вихідні Україну накриє магнітна буря / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 жовтня — 1 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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В останні вихідні жовтня і на початку листопада очікується підвищення геомагнітної активності. За прогнозом, у суботу, 31 жовтня, магнітосфера Землі може опинитися під впливом слабкої магнітної бурі рівня G1. Її інтенсивність досягне К-індексу 5.

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У неділю, 1 листопада, геомагнітна ситуація також залишатиметься нестабільною. В окремі періоди можливі збурення, які відповідають рівню магнітної бурі G1. Водночас активність поступово знижуватиметься.

Такі коливання можуть викликати занепокоєння у людей, чутливих до погодних коливань, однак реакція на геомагнітні зміни є індивідуальною. Фахівці рекомендують у ці дні дотримуватися звичного режиму сну й відпочинку, уникати перевтоми та стежити за самопочуттям.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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