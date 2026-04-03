Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 квітня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-5 квітня 2026 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 4 квітня, очікується підвищена сонячна активність, яка може призвести до магнітної бурі з К-індексом 5. Такий рівень вважається помірно сильним і здатний вплинути на метеозалежних людей. Цього дня можливі головні болі, втома, зниження концентрації, перепади артеріального тиску та порушення сну. Також не є винятком незначні перебої в роботі радіозв’язку і GPS.

У неділю, 5 квітня, сонячна активність дещо знизиться, проте залишиться на підвищеному рівні. Геомагнітний фон буде нестабільним, із періодичними коливаннями, які можуть відчуватися як легкий дискомфорт, особливо у чутливих людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.