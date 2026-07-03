Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4–5 липня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4–5 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 4 липня, очікується помітне посилення сонячної активності. За прогнозами фахівців, Землю охопить магнітна буря з К-індексом 5–6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Такі збурення вважаються сильними і можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

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Фахівці рекомендують, по можливості, уникати перевтоми, дотримуватися режиму пиття, більше відпочивати та відмовитися від надмірних фізичних навантажень.

У неділю, 5 липня, сонячна активність дещо знизиться, проте геомагнітний фон залишиться підвищеним. Незважаючи на ослаблення магнітної бурі, окремі магнітні коливання все ще можуть відчуватися, особливо людьми, чутливими до змін космічної погоди.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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