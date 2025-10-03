Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4–5 жовтня

Прогноз магнітних бур на 4 і 5 жовтня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4–5 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 4 і 5 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 3–4 (жовтий рівень), що відповідає несильним магнітним хвилюванням, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.