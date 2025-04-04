Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 5-6 квітня

Прогноз магнітних бур на вихідні, 5-6 квітня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-6 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 5 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, спричиняючи незначні нездужання. У неділю, 6 квітня, буря трохи вщухне до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.