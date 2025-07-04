Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 5–6 липня

Прогноз магнітних бур на 5 і 6 липня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–6 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 5 і 6 липня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 2–3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. Сильних магнітних бур не очікується.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.