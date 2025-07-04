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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 5–6 липня

Вихідними не очікується високої сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 5 та 6 липня

Прогноз магнітних бур на 5 і 6 липня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–6 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 5 і 6 липня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 2–3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. Сильних магнітних бур не очікується.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
284
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