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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 5–6 вересня

У вихідні очікується низька сонячна активність.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі у вихідні?

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–6 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 5–6 вересня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка в ці дні буде переважно спокійною, а сильних магнітних коливань і бур не прогнозується.

Істотні збурення магнітного поля Землі не очікуються, тому вихідні мають минути на тлі стабільної геомагнітної ситуації.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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