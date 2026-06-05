Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 червня

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 6 червня, прогнозується висока сонячна активність, яка може призвести до магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень). Такий рівень геомагнітних збурень вважається помірно сильним і здатний вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Фахівці рекомендують у період магнітної бурі уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, дотримуватися режиму відпочинку і приділяти особливу увагу своєму самопочуттю.

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У неділю, 7 червня, сонячна активність почне поступово знижуватися. Попри це, геомагнітна ситуація все ще може залишатися дещо збуреною, а залишкові наслідки магнітної бурі відчуватимуться деякими чутливими людьми. Однак інтенсивність коливань стане помітно нижчою, порівняно з попереднім днем.

За попередніми прогнозами, до початку нового тижня магнітосфера Землі почне повертатися до більш спокійного стану, а ризик сильних геомагнітних збурень істотно зменшиться.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

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