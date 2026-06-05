ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 червня

Вихідними очікується висока сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Чи будуть магнітні бурі у вихідні

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 6 червня, прогнозується висока сонячна активність, яка може призвести до магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень). Такий рівень геомагнітних збурень вважається помірно сильним і здатний вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Фахівці рекомендують у період магнітної бурі уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, дотримуватися режиму відпочинку і приділяти особливу увагу своєму самопочуттю.

У неділю, 7 червня, сонячна активність почне поступово знижуватися. Попри це, геомагнітна ситуація все ще може залишатися дещо збуреною, а залишкові наслідки магнітної бурі відчуватимуться деякими чутливими людьми. Однак інтенсивність коливань стане помітно нижчою, порівняно з попереднім днем.

За попередніми прогнозами, до початку нового тижня магнітосфера Землі почне повертатися до більш спокійного стану, а ризик сильних геомагнітних збурень істотно зменшиться.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie