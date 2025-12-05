Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 грудня

Чи будуть у вихідні магнітні бурі? / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 6 грудня, очікуються помірні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), що не здатні впливати на самопочуття людей. У неділю, 7 грудня, у першій половині дня сонячна активність знизиться — можливі лише слабкі магнітні хвилювання, проте вже до вечора намічається відчутна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.