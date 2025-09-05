Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6–7 вересня

Прогноз магнітних бур на 6 і 7 вересня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6–7 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 6 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, відчутній для метеозалежних людей. А в неділю, 7 вересня, сонячна активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — рівня магнітних хвилювань.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.