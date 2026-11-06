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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 7–8 листопада

Вихідними очікується висока сонячна активність.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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У вихідні на Україну насунеться магнітна буря

У вихідні на Україну насунеться магнітна буря / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7–8 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 7–8 листопада, очікується підвищення геомагнітної активності. За прогнозом, магнітосфера Землі перебуватиме під впливом геомагнітних збурень, а К-індекс у окремі періоди досягне позначки 5. Це відповідає магнітній бурі мінімального рівня G1.

Найбільш помітні коливання прогнозуються в ніч з п’ятниці на суботу. У неділю геомагнітна активність також може періодично посилюватися, проте між такими періодами очікується певне зниження збурень.

Людям, чутливим до погодних умов, варто уважніше стежити за своїм самопочуттям і не забувати про відпочинок.

Зазначимо, прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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