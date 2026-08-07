Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8–9 серпня

Чи будуть магнітні бурі цими вихідними? / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8–9 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У суботу та неділю, 8–9 серпня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у ці дні можливі лише слабкі магнітні коливання з К-індексом 3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.

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Такі коливання вважаються незначними і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття більшості людей. Магнітних бур не очікується, а геомагнітна обстановка залишатиметься в межах спокійних значень.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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