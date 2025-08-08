Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 серпня

Прогноз магнітних бур на 9 і 10 серпня / © Credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-10 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 9 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У неділю, 10 серпня, сонячна активність дещо знизиться, але, можливо, залишатиметься відчутною.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.