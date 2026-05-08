Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9–10 травня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–10 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 9 і 10 травня, очікується помірна сонячна активність із К-індексом 3–4 (зелений і жовтий рівні). Такі показники відповідають слабким геомагнітним коливанням, що вважаються незначними та не здатні суттєво вплинути на самопочуття більшості людей.

Магнітосфера Землі цими днями залишиться відносно стабільною, без різких сплесків активності та сильних магнітних бур. Можливі лише невеликі коливання геомагнітного фону, які зазвичай минають практично непомітно навіть для метеозалежних людей. Фахівці зазначають, що за такого рівня сонячної активності серйозних ризиків для здоров’я не виникає.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

