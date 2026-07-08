Магнітні бурі: прогноз на 9–11 липня

Спалах на сонці / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 9–11 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, цими днями очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.

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Такі коливання вважаються несильними і зазвичай не становлять серйозної небезпеки для здоров’я. Більшість людей не відчує жодних змін.

Сильних магнітних бур у цей період не прогнозується, тому геомагнітна обстановка залишиться загалом спокійною і сприятливою. Проте фахівці рекомендують дотримуватися звичного режиму дня, висипатися, пити достатню кількість води і за можливості уникати перевтоми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день вперед, інші ж — лише орієнтовні.

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