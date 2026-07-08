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Магнітні бурі: прогноз на 9–11 липня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Від четверга до суботи, 9–11 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, цими днями очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.
Такі коливання вважаються несильними і зазвичай не становлять серйозної небезпеки для здоров’я. Більшість людей не відчує жодних змін.
Сильних магнітних бур у цей період не прогнозується, тому геомагнітна обстановка залишиться загалом спокійною і сприятливою. Проте фахівці рекомендують дотримуватися звичного режиму дня, висипатися, пити достатню кількість води і за можливості уникати перевтоми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день вперед, інші ж — лише орієнтовні.