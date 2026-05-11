Сон — не просто пауза між двома днями, це складний біологічний процес, який регулює настрій, концентрацію, імунітет і навіть рівень стресу. Тому не дивно, що тема якісного сну стала однією з ключових у сучасній дискурсії щодо здоровʼя та здорового способу життя.

За інформацією видання EatingWell, магній — один із найпопулярніших мінералів у контексті сну. Він бере участь у сотнях процесів в організмі, зокрема впливає на роботу нервової системи та регуляцію сну.

Магній може підтримувати сон завдяки своїй здатності розслабляти нервову систему. Як пояснює дослідниця Марія Піно, магній може допомагати за безсонні, шляхом відновлення балансу нейромедіаторів у мозку. Зокрема він блокує надмірну активність глутамату, збуджувального сигналу, та. посилює дію GABA — ключового нейромедіатора спокою

GABA відповідає за заспокоєння нервової системи, тому його активність впливає на легше засинання і глибший сон.

Крім того, за словами експертки, магній може впливати й на циркадні ритми — внутрішній «біологічний годинник». У здорових людей він здатен підвищувати рівень мелатоніну, гормону сну, який допомагає організму переходити у режим відпочинку.

Коли приймати магній

Найпоширеніша рекомендація експертів — приймати магній за 30–60 хв до сну. Дієтологиня Вітні Стюарт https://whitnessnutrition.com/about/ пояснює, що цей час дозволяє організму почати засвоєння мінералу саме тоді, коли тіло переходить у режим «заспокоєння».

Її думку підтримує дієтологиня Джоанна Кац і зазначає, що магній зазвичай приймають раз на день увечері та регулярно протягом кількох тижнів.

Водночас дослідження не доводять, що вечірнє приймання є єдино правильним. Однак є важливий психологічний ефект, коли магній стає частиною вечірнього ритуалу, він працює як сигнал мозку про підготовку до сну.

Магній працює краще, якщо поєднаний із рутинними заспокійливими діями, на кшталт, приглушеного світла, читання, легкої розтяжки та спокійних вечірніх звичок

Так формується «ланцюжок сигналів», який допомагає тілу зрозуміти, що настав час спати.

Яку форму магнію обрати

Не всі добавки магнію однакові, різні форми по-різному засвоюються та впливають на організм. За словами Вітні Стюарт, краще переносяться та засвоюються:

магній гліцинат — містить амінокислоту гліцин, яка має легкий заспокійливий ефект.

магній L-треонат — може проникати через гематоенцефалічний бар’єр і потенційно підтримувати роботу мозку

Магній цитрат і оксид часто використовують у доступних добавках, але вони можуть мати послаблювальний ефект. Це означає, що замість спокійної ночі можна отримати зайві пробудження.

Дозування та безпека

Зазвичай рекомендована доза для дорослих — 200–400 мг на день. Фахівці радять починати з нижчої дози, щоб перевірити реакцію організму, але перед початком вживання необхідно обовʼязково проконсультуватися з вашим лікарем.

Попри те, що магній є природним мінералом, він може взаємодіяти з ліками:

магній може знижувати артеріальний тиск, а це важливо для людей, які приймають препарати від гіпертонії

зменшувати ефективність деяких антибіотиків

впливати на дію гормонів щитоподібної залози

Тому між прийманням магнію та ліків зазвичай рекомендують робити інтервал у кілька годин і обов’язково консультуватися з лікарем. Попри популярність, магній не замінює базову гігієну сну. Він може м’яко підтримати процес засинання, але головний вплив мають щоденні звички.

Магній може стати м’якою підтримкою для тих, хто шукає спокійніший вечір і легше засинання. Найчастіше його радять приймати за 30–60 хв до сну, щоб він природно вписався у вечірній ритуал. Але головна ідея, яку підкреслюють експерти, проста: магній — лише один елемент великої системи. Справжня якість сну там, де є регулярність, тиша, темрява та турбота про власний ритм життя.

