Як змінюється жінка під час першої та другої вагітності

Реклама

Вагітність змінює тіло — це очевидно, але те, що відбувається з мозком, не менш дивовижне. Нове дослідження, про яке пише видання Women’s Health, показує, що під час другої вагітності мозок жінки працює інакше, ніж під час першої. І ці зміни не випадкові, а продумані до деталей природою.

Ідея про те, що «мамин мозок» стає менш зібраним, давно існує у популярній культурі. Проте наука говорить протилежне, що під час вагітності мозок не слабшає — він адаптується. Його завдання — підготувати жінку до нового етапу життя, а саме, встановлення емоційного зв’язку з дитиною, реагування на її потреби та управління новими викликами. І, як виявилося, цей процес не є однаковим для кожної вагітності.

Що показало дослідження

Дослідження, опубліковане в Nature Communications, охопило 110 жінок:

Реклама

40 стали мамами вперше

30 — вдруге

40 — не були вагітними

Вчені спостерігали за учасницями до вагітності та після пологів, використовували МРТ-сканування мозку та опитувальники щодо психічного стану. Метою було зрозуміти, як саме змінюється мозок у різні періоди материнства.

Перша вагітність

У жінок, які ставали мамами вперше, зафіксували значні зміни у ділянках мозку, пов’язаних із саморефлексією, соціальним сприйняттям, розумінням інших людей та формуванням ідентичності. Це означає, що мозок буквально «переналаштовується» навколо нової ролі мами.

Друга вагітність

У жінок, які вже мали дитину, зміни були менш вираженими та «точковими». Але з’явилися нові особливості, а саме, активніше змінювалися зони, які відповідають за увагу до зовнішніх задач, концентрацію, оброблення сенсорної інформації, як от зір, дотик або звук, рух і координацію. Інакше кажучи, мозок починає працювати у режимі багатозадачності, що логічно, коли дітей уже більше ніж одна.

Чому це відбувається

Дослідження не ставило за мету пояснити причини, але експерти мають кілька теорій. Нейробіолог Ельселін Хукзема припускає, що мозок може по-іншому реагувати на гормони вагітності вдруге і ці зміни мають «адаптивну» функцію, а саме полегшити життя мами з кількома дітьми. Невролог Кліффорд Сеґіл додає, що тіло та мозок вже «знають процес», тому відбувається своєрідне «тонке налаштування». Втім, важливо пам’ятати, що досвід другої вагітності може бути різним, для когось він спокійніший, а для когось, навпаки, складніший.

Реклама

Зміни у мозку можуть допомагати краще розподіляти увагу, швидше реагувати на потреби дітей та справлятися з багатозадачністю. Проте наука поки що обережна у висновках, ці ефекти ще потребують додаткових досліджень.

Психіатриня Кетрін Бірндорф наголошує, що мозок жінки змінюється саме так, як потрібно для материнства. Це не збій та не слабкість, а складний, точний та дуже природний процес адаптації.

Материнство змінює не лише життя, воно буквально змінює мозок. І кожна вагітність додає новий рівень цієї адаптації. Перша — формує нову ідентичність, друга — допомагає впоратися з новими викликами. І, можливо, найважливіше, що варто запам’ятати, ваш мозок не підводить вас у цей період, він працює для вас і робить досить мудро, ніж ми звикли думати.