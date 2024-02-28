Масуйте спину дві хвилини: фізіотерапевт розповів, як упоратися з панічною атакою

Перші ознаки панічної атаки схожі на серцевий напад, але, на відміну від нього, з панічною атакою можна впоратися.

Під час панічної атаки може бути утруднене дихання, з'являється оніміння або поколювання в тілі та кінцівках, вас накривають хвилі жару та холоду, з'являється тремтіння.

Максим Бондар – фізіотерапевт та реабілітолог – показав простий прийом, який допоможе впоратися з панічною атакою.

Якщо у вас починається панічна атака, ви відчуваєте підвищене серцебиття ліворуч під лопаткою. М'язи там спазмуються, ви відчуваєте, що вам не вистачає повітря, і це ще більше погіршує ваш стан. Щоб зупинити її, вам потрібно розмасувати точку під лівою лопаткою.

Зробити це найзручніше за допомогою тенісного м'ячика, який потрібно встановити під лівою лопаткою, притиснути спиною до стіни та помасажувати. Якщо під руками у вас немає м'яча, знайдіть будь-який кут або виступ стіни або меблів і впріться в нього спиною так, щоб була можливість розмасувати спазмовані м'язи під лівою лопаткою. Продовжуйте масажувати приблизно дві хвилини, доки не знімете спазм.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування чи профілактики.

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