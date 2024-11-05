Матча лате: вся правда про цей напій

Останнім часом матча лате став справжнім хітом серед поціновувачів здорового харчування та прихильників здорового способу життя. Цей напій, зроблений з порошку зеленого чаю, має особливий смак, колір і вважається корисним для організму завдяки високому вмісту антиоксидантів та інших корисних речовин.

Однак, насправді цей трендовий напій не завжди такий корисний, як здається на перший погляд. Нутриціологиня Jenna Hope поділилася своїми відвертими думками про "популярний матча лате" та його неочікувані приховані небезпеки.

Чому справжній матча – це не завжди той напій, що подають у кав'ярнях

Істинні поціновувачі цього напою знають, що справжній матча має м’який трав'яний смак із тонким солодкуватим присмаком. Але в гонитві за модою та різноманіттям смаків, кав'ярні додають різні сиропи, штучні ароматизатори та підсолоджувачі, перетворюючи матча лате на щось геть інше. Зараз у кав'ярнях можна знайти варіанти на будь-який смак: матча з додаванням чорниці, полуниці, ванілі чи навіть банану. Це, безумовно, надає напою нових смакових відтінків, але, як зазначає нутриціологиня, може принести більше шкоди, ніж користі.

Основні застереження

Справжній матча лате може бути корисним, але його численні модні варіації часто стають більш подібними на десерт, ніж на корисний напій.

Перевантаження цукром

Багато кав’ярень додають у матча лате цукор та різні підсолоджені сиропи, щоб зробити напій більш привабливим для споживачів. Ці інгредієнти приховують природний смак матча та додають до напою чималу кількість цукру. Такий напій насправді може містити навіть більше цукру, ніж деякі класичні десерти та замість очікуваної користі сприяти ризику розвитку діабету, набору ваги та підвищенню рівня цукру в крові.

Штучні інгредієнти

Для додання матча лате "нового смаку", як то полуничного, чорничного чи ванільного, у кав'ярнях часто використовують штучні ароматизатори та консерванти. Ці додатки покращують смак і забезпечують довговічність напою, але водночас можуть містити шкідливі для здоров’я підсолоджувачі. Натуральний смак матча перекривається синтетичними інгредієнтами, які не мають жодної користі для організму та навіть можуть викликати алергічні реакції.

Висока калорійність

Відомо, що калорії – це не ворог, коли ми усвідомлено підходимо до їхнього споживання. Однак багато людей, коли замовляють матча лате, не здогадуються, що цей "корисний" напій може містити більше калорій, ніж звичайна чашка кави. Як правило, калорії, спожиті у вигляді напоїв з високим вмістом цукру, не враховуються мозком так, як калорії з твердих продуктів, що часто може призвести до бажання з'їсти ще більше. Така непомітна калорійність може сприяти набору зайвої ваги та віддаляє від здорового способу життя.

Чи є сенс вживати матча лате

У підсумку можна сказати, що модний матча лате — не більше, ніж молочний коктейль із зеленим порошком, а іноді й з кількома антиоксидантами. Якщо ви хочете потішити себе напоєм, сміливо обирайте молочний коктейль та насолоджуйтеся, але будьте чесні з собою та не надавайте напою статусу "здорового".

Як зробити матча лате корисним

Для тих, хто хоче дійсно отримати користь від матча, найкращим варіантом буде приготування цього напою вдома.

Рецепт дуже простий:

Змішайте чайну ложку матча з невеликою кількістю гарячої води, додайте гаряче чи спінене молоко (вівсяне, мигдальне чи коров’яче) та насолоджуйтесь природним смаком напою.

Якщо вам все ж хочеться додати солодкості, можна додати натуральний підсолоджувач, як-от мед чи стевія. Такий домашній матча лате не міститиме шкідливих додатків і стане дійсно корисним доповненням до вашого раціону.

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