Матча — це не просто тренд серед здорового харчування. Цей зелений порошок з Японії багатий антиоксидантами, стимулює мозок і дарує м’яку бадьорість. Але за своєю природою він містить кофеїн, тож навіть якщо він здається «м’якшим» за каву, вживання його ввечері може впливати на ваш сон, так само як і міцна кава. Видання EatingWell розповіло, чому це відбувається та як насолоджуватися смаком матчі, без неприємних наслідків.

Як матча може порушувати сон

Кофеїн у складі. Хоча у порівнянні з кавою його менше, матча все ж містить від 19 до 44 мг кофеїну на грам, тоді як звичайний зелений чай — лише 11–25 мг. Кофеїн затримує вироблення мелатоніну, порушує циркадні ритми та може збільшити час засинання.

Сон стає менш ефективним. Кофеїн скорочує глибокий сон, важливий для відпочинку, відновлення, пам’яті та обміну речовин. Якщо випити матчу пізно вдень, можна довше засинати та спати менше на 30–45 хв.

Додаткові стимулятори. Сучасні лате чи готові пляшкові версії матчі часто містять цукор, екстракти кави чи гуарану. Такі добавки підвищують стимуляцію та роблять напій ще «активнішим», а це погіршує сон.

Як правильно насолоджуватися матчею

Пийте раніше: за 8–9 годин до сну.

Обирайте без цукру чи з низьким вмістом цукру.

Спробуйте альтернативу, наприклад, зелений чай з низьким вмістом кофеїну чи трав’яні чаї без кофеїну.

Корисні хитрики

Більше сонячного світла вранці допомагає налаштувати циркадний ритм.

Регулярне та збалансоване харчування: достатньо білків і вуглеводів підтримує вироблення мелатоніну.

Не їжте пізно, адже вечірнє приймання їжі погіршує сон.

Уникайте алкоголю перед сном, адже з ним ви можете швидше заснути, проте знижується якість відпочинку.

Матча — чудовий спосіб підбадьоритися та насолодитися ароматом, але пам’ятайте про час. Вживайте його у першій половині дня, обирайте мінімум цукру та уникайте додаткових стимуляторів. Так ви збережете бадьорість і забезпечите собі спокійний сон, який вас відновить.