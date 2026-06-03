Материнство після 40 років: як цей період може стати найщасливішим у житті жінки

Сієнна Міллер / © Associated Press

Реклама

Останніми роками серед знаменитостей спостерігається справжній бебі-бум у зрілому віці. Акторка Наталі Портман оголосила про третю вагітність у 44 роки, Сієнна Міллер народила третю дитину у 44, а Мішель Вільямс народила двох дітей вже після сорока, про це розповідає видання Good Housekeeping.

Насправді це не лише можливо, а й стає дедалі поширенішим явищем. Однак головна причина, через яку багато жінок позитивно оцінюють материнство після 40, полягає зовсім не у медицині та можливостях, йдеться про внутрішню готовність.

Як зазначає сімейна психотерапевтка Дана Макніл, у цьому віці жінки зазвичай не так розриваються між роллю матері та власною особистістю. Вони краще розуміють, ким є насправді, що для них важливо, та дозволяють собі жити повноцінним життям без постійної потреби відповідати чужим очікуванням.

Реклама

Більше впевненості у собі

Наталі Портман / © Associated Press

До сорока років більшість жінок уже мають значний життєвий досвід у стосунках, роботі та особистому розвитку. Саме цей досвід формує стійке відчуття власної цінності та допомагає ухвалювати рішення без постійних сумнівів.

Якщо у двадцять чи тридцять років багато мам прагнуть бути «ідеальними», то після сорока вони частіше обирають бути собою. Це стосується і стилю виховання. Замість того щоб слідувати модним трендам чи чужим порадам, жінка спирається на власні переконання та потреби своєї сім’ї. Саме така внутрішня впевненість стає одним із найцінніших прикладів для дітей.

Більше терпіння та менше паніки

Сієнна Міллер / © Associated Press

Дитячі істерики, безсонні ночі чи чергові сімейні кризи вже не здаються катастрофою. У сорок років багато мам дивляться на труднощі інакше, спокійніше та мудріше.

Психологиня Памела Ратледж називає це перевагою перспективи. З віком ми краще розуміємо, що більшість проблем мають властивість вирішуватися самі чи втрачати актуальність через певний час.

Реклама

Якщо у родині вже є старші діти, мама також добре знає, наскільки різними можуть бути характери, темпераменти та реакції дітей на зміни. А це допомагає легше адаптуватися до появи нового члена сім’ї.

Кар’єра вже не конкурує з материнством

Мішель Вільямс / © Associated Press

Одна з найскладніших задач для молодих батьків — одночасно будувати кар’єру та створювати сім’ю. У зрілому віці ця дилема часто має інакший вигляд. До сорока років багато жінок уже мають професійну стабільність, розуміють свої кар’єрні цілі та знають, яких компромісів готові чи не готові припускатися.

Для когось це означає відмову від чергового підвищення заради часу з дитиною. Для когось — навпаки, період найбільшого професійного злету. Головне, що вибір стає усвідомленим.

За словами Дани Макніл, зрілість дозволяє перестати намагатися бути всім і для всіх одночасно. Саме це допомагає уникнути емоційного вигорання та залишатися присутньою у житті своєї родини.

Реклама

Старші діти стають справжніми помічниками

Голлі Беррі / © Associated Press

Для багатьох жінок, які народжують після 40, новий малюк з’являється вже у великій родині.

Психологиня та мама чотирьох дітей Гізер Віттенберг народила свою четверту дитину у 41 рік і говорить, що це дуже особливий досвід. Старші діти допомагали приносити підгузки, розважали молодших братів і сестер, прибирали іграшки та брали участь у щоденних справах.

І справа не лише у практичній допомозі. Включення старших дітей у догляд за немовлям сприяє розвитку відповідальності, самостійності та емпатії. Важливо лише враховувати вік дитини та пропонувати їй завдання, які відповідають її можливостям.

Власна модель сім’ї

Джанет Джексон / © Associated Press

Сучасні сім’ї бувають дуже різними: повними, змішаними, багатодітними, з одним із батьків або з всиновленими дітьми. І саме після 40 років багато жінок перестають порівнювати себе з чужими сценаріями. Це неабияк актуально для змішаних сімей, де поява нової дитини може викликати у старших дітей водночас і радість, і ревнощі, і тривогу.

Реклама

Психологи радять не ігнорувати ці емоції, а відкрито про них говорити. Дітям важливо відчувати, що їх люблять, чують і приймають незалежно від змін у родині.

Памела Ратледж пропонує простий підхід, наприклад, створювати відчуття єдиної команди. Можна сказати дітям: «Цьому малюку дуже пощастило, адже він отримав у подарунок усіх нас». Таке формулювання допомагає кожному члену сім’ї відчути свою важливість.

Материнство після 40 років — не запізно, це інший життєвий етап, у якому більше усвідомленості, впевненості та внутрішньої свободи. Жінка вже знає свої сильні сторони, розуміє власні цінності та не так залежить від суспільних очікувань. Саме тому багато мам називають цей період одним із найгармонійніших періодів свого життя. І якщо раніше існувала одна «правильна» модель материнства, то сьогодні дедалі більше жінок доводять, щонайкраща модель — та, яку ви створюєте для себе самі.

Новини партнерів