Мед з корицею: приготування та користь для організму

Лишень уявіть цей солодко-пряний смак меду, який не тільки подарує вам смакову насолоду, але й принесе користь для організму.

На сторінці Baltic Health розповіли про дивовижну комбінацію меду та кориці, яка може стати дуже корисною для нашого здоров'я. З глибини віків наші предки користувалися дарами природи. Вже 5 тис. років тому єгиптяни визнали лікувальні властивості меду. У багатьох культурах кориця вважалася символом розкоші та достатку. Сьогодні ці два інгредієнти знову набувають популярності завдяки своїм корисним властивостям.

Кориця містить коричний альдегід, який наділений потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями. Мед, своєю чергою, є джерелом ферментів і багатьох поживних речовин. Комбінація меду та кориці створює подвійний ефект, що сприяє поліпшенню загального самопочуття.

Інгредієнти

Чистий мед 1 склянка

Мелена кориця 1 ст. л

Приготування

Обережно підігрійте мед, щоб він став рідшим;

Додайте мелену корицю та ретельно розмішайте;

Зберігайте цей золотий еліксир у скляній банці.

Переваги

Підвищення імунітету: ця комбінація діє як щит, що захищає ваше тіло від хвороб.

ця комбінація діє як щит, що захищає ваше тіло від хвороб. Комфорт травлення: покращує загальний стан травної системи.

Альтернативи

Куркума : додасть золотистий відтінок та має протизапальні властивості.

: додасть золотистий відтінок та має протизапальні властивості. Кленовий сироп: смачний веганський варіант, який може стати основою для ваших рецептів.

Якщо у вас є алергія на якийсь із цих інгредієнтів, перед вживання обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Такий мед можна їсти щодня, по одні ложці. Його можна обережно давати дітям від 1 року, але попередньо проконсультуйтеся з педіатром.

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