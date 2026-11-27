Мед замість сиропу проти кашлю / © Credits

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Кашель, який не дає заснути вночі чи змушує постійно відволікатися на роботі, — знайома багатьом проблема. Зазвичай у таких випадках в аптечці ми шукаємо сироп або льодяники. Однак, як розповідає видання Cleveland Clinic, іноді допомогти може звичайний продукт, який уже є на кухні, — мед.

Сімейна лікарка Елізабет Рейнболт пояснює, що мед має протизапальні та антимікробні властивості, а його здатність пом’якшувати горло підтверджується сучасними дослідженнями.

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Як мед полегшує кашель

Заспокоює подразнене горло. Мед огортає слизову оболонку, пом’якшує її та допомагає заспокоїти нервові закінчення, які провокують кашльовий рефлекс.

Допомагає впоратися зі слизом . Він може сприяти розрідженню густого слизу, завдяки чому зменшується потреба постійно відкашлюватися.

Полегшує нічний кашель. Якщо напади кашлю заважають спати, ложка меду перед сном може зменшити подразнення та допомогти організму повноцінно відпочити.

Ще одна перевага — мед зазвичай не спричиняє таких побічних ефектів, як сонливість, запаморочення чи нудота, які можуть виникати після деяких протикашльових препаратів. Виняток — індивідуальна алергія.

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Як правильно вживати мед

Усе просто, можна з’їсти одну-дві чайні ложки меду чи додати його до теплого чаю або води з лимоном. Головне — не класти мед у щойно закипілий напій, краще трохи зачекати, поки він охолоне.

Для пом’якшення горла можна обрати сирий, мінімально оброблений мед або темні сорти. Водночас важливо пам’ятати, що мед залишається джерелом цукру, тому людям із діабетом або тим, хто контролює його споживання, варто враховувати це у своєму раціоні.

Також мед категорично не можна давати дітям до одного року через ризик дитячого ботулізму — рідкісного, проте небезпечного захворювання. Для старших дітей він може бути одним із варіантів полегшення кашлю. Зокрема, не рекомендується давати безрецептурні препарати від кашлю дітям молодше чотирьох років без відповідного узгодження з лікарем.

Мед може стати простим і приємним способом полегшити легкий кашель, особливо під час застуди чи сезонної алергії. Проте це не універсальні ліки, якщо кашель триває понад 10 днів, посилюється чи супроводжується температурою, задухою чи болем у грудях, потрібно звернутися до лікаря.

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