Експерти розвінчали міфи про інсульт: що треба знати про цю хворобу

Попри масштаб проблеми, інсульт досі оповитий міфами. Багато хто плутає його з інфарктом, вважає «хворобою літніх» або думає, що він завжди залишає людину паралізованою. Така дезінформація небезпечна, адже вона заважає вчасно розпізнати симптоми та врятувати життя.

Видання Medical News Today розповіло про 10 найпоширеніших міфів про інсульт і пояснило, який вигляд насправді має хвороба.

Міф 1. Інсульт — проблема серця

Насправді: інсульт — це хвороба мозку. Він виникає через перекриття чи розрив судини, яка живить мозок, а не серце. Люди часто плутають інсульт з інфарктом, адже обидва пов’язані з проблемами кровообігу. Проте різниця принципова: інфаркт уражає серце, а інсульт — мозок.

Міф 2. Інсульт не можна попередити

Насправді: до 80% інсультів можна уникнути.

Серед факторів ризику:

підвищений тиск

куріння

високий рівень холестерину

ожиріння

діабет

серцеві аритмії

Контроль цих чинників — здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від сигарет і надмірного алкоголю — здатен значно знизити ризик.

Міф 3. Інсульт не передається у спадок

Насправді: генетика також відіграє роль. Якщо у родині були випадки гіпертонії, серцево-судинних захворювань або інсультів, ризик зростає. Проте вирішальне значення має спосіб життя: навіть за спадкової схильності правильний догляд за здоров’ям може зменшити небезпеку.

Міф 4. Симптоми інсульту важко розпізнати

Насправді: є просте правило F.A.S.T.:

F (Face) — обличчя. Усмішка стає асиметричною.

A (Arms) — руки. Одна рука слабшає і «падає».

S (Speech) — мова. Людина починає говорити нечітко.

T (Time) — час. Треба негайно викликати «швидку».

Інші симптоми: раптовий головний біль, запаморочення, проблеми з зором або мовою.

Міф 5. Інсульт не лікується

Насправді: що швидше людина потрапить до лікарні, то вищі шанси на відновлення:

Введення препарату, який розчиняє тромб, можливе в перші години.

Механічне видалення тромба дозволяє відновити кровотік у великих артеріях.

Оперативне втручання допомагає за крововиливів.

Важливо: кожна хвилина має значення. Що довше мозок без кисню, то більші ушкодження.

Міф 6. Інсульт буває лише у літніх

Насправді: інсульт може трапитися у будь-якому віці:

У світі близько 15% ішемічних інсультів стаються у молодих людей і підлітків.

В Україні лікарі також фіксують дедалі більше випадків серед людей до 40 років.

Причини: стрес, сидячий спосіб життя, ожиріння, куріння, діабет.

Міф 7. Усі інсульти проявляються симптомами

Насправді: існують так звані «тихі інсульти». Вони не мають яскравих симптомів і виявляються лише на МРТ. Проте вони небезпечні, адже збільшують ризик деменції, когнітивних розладів і наступних тяжких інсультів.

Міф 8. «Мініінсульт» не страшний

Насправді: транзиторна ішемічна атака (ТІА), яку часто називають мініінсультом, — це серйозний сигнал. Симптоми минають за кілька хвилин чи годин, але ризик справжнього інсульту після ТІА зростає в рази. Ігнорувати такі ознаки не можна.

Міф 9. Інсульт завжди залишає параліч

Насправді: наслідки залежать від того, яка ділянка мозку уражена. Це може бути:

параліч або слабкість кінцівок

порушення мови

проблеми з зором

когнітивні розлади

Близько 40% людей після інсульту мають помірні або тяжкі наслідки, але частина повністю відновлюється.

Міф 10. Відновлення після інсульту відбувається швидко

Насправді: реабілітація триває місяці та навіть роки:

10% хворих майже повністю одужують.

25% відновлюються з незначними порушеннями.

40% мають стійкі ураження.

Найважливіший період — перші 2–3 місяці, коли інтенсивна реабілітація дає найкращий результат. Та навіть після пів року прогрес можливий.

Інсульт — це не вирок, але знання симптомів і швидке реагування можуть врятувати життя та здоров’я. А профілактика — регулярні огляди, контроль тиску, здорове харчування і відмова від шкідливих звичок — здатна вберегти від трагедії.