ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
2 хв

Менінгококцемія: як розпізнати небезпечну хворобу та врятувати життя

Уявіть, що ви почуваєтеся дуже слабко, руки та ноги холодні, біль у м’язах неможливо терпіти, а шкіра раптом змінює колір. Це не просто поганий день — це може бути симптом серйозної бактеріальної інфекції, яку називають менінгококцемією.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Менінгококцемія

Менінгококцемія / © Credits

Менінгококцемія — рідкісне, але надзвичайно небезпечне захворювання. Воно виникає, коли бактерія Neisseria meningitidis потрапляє у кров. Там вона руйнує судини, заважає кровопостачанню органів і тканин, і викликає симптоми, які розвиваються надзвичайно швидко. Медики також називають це станом менінгококової септицемії, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Хоч іноді люди чують про менінгіт, важливо розуміти різницю, менінгококцемія — це інфекція крові, менінгококовий менінгіт — інфекція мозку. Обидва захворювання можуть траплятися одночасно.

Хто в групі ризику

Хоча хвороба трапляється рідко, ризик все ж вищий у певних груп:

  • немовлят;

  • підлітків і студентів, особливо тих, хто живе у гуртожитках;

  • людей з певними імунними порушеннями чи без селезінки;

  • мандрівників у регіони Африки з високим ризиком зараження.

Бактерія передається через близький контакт, як от поцілунки, спільна їжа, посуд або проживання в одному будинку.

Симптоми

Менінгококцемія розвивається дуже швидко, від перших ознак до небезпечного стану можуть пройти години. Основні симптоми:

  • холодні руки та ноги;

  • сильний біль у м’язах, особливо у ногах;

  • слабкість, відсутність енергії;

  • прискорене дихання;

  • біль у животі;

  • зміни кольору шкіри та червонувато-сині плями, спочатку маленькі, але з часом поширюються.

Не чекайте, поки висип розповсюдиться — це медична невідкладність.

Ускладнення та наслідки

Менінгококцемія може призвести до тяжких наслідків:

  • септичного шоку;

  • проблем зі згортанням крові та некрозу тканин;

  • пошкодження органів;

  • у тяжких випадках — ампутації кінцівок.

Діагностика та лікування

Лікарі діагностують менінгококцемію через аналіз крові чи спинномозкової рідини, але лікування починають одразу, ще до підтвердження аналізами. Основна терапія — потужні антибіотики, іноді необхідні додаткові заходи, як от операції для видалення мертвих тканин, киснева підтримка, препарати для стабілізації тиску.

Профілактика

Найнадійніший захист — вакцинація. Існують вакцини, які рекомендують для дітей, підлітків і груп ризику. Також люди, які були у тісному контакті з хворим, можуть отримати профілактичні антибіотики.

Менінгококцемія — дуже рідкісна, але небезпечна хвороба. Вчасно розпізнати її ознаки та звернутися по медичну допомогу — це питання життя та смерті. Якщо ви чи ваша дитина відчуваєте щось із описаних симптомів, не чекайте, швидка реакція лікарів може врятувати життя та зменшити ризик ускладнень.

Дата публікації
Кількість переглядів
313
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie