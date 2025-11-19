- Дата публікації
Менінгококцемія: як розпізнати небезпечну хворобу та врятувати життя
Уявіть, що ви почуваєтеся дуже слабко, руки та ноги холодні, біль у м’язах неможливо терпіти, а шкіра раптом змінює колір. Це не просто поганий день — це може бути симптом серйозної бактеріальної інфекції, яку називають менінгококцемією.
Менінгококцемія — рідкісне, але надзвичайно небезпечне захворювання. Воно виникає, коли бактерія Neisseria meningitidis потрапляє у кров. Там вона руйнує судини, заважає кровопостачанню органів і тканин, і викликає симптоми, які розвиваються надзвичайно швидко. Медики також називають це станом менінгококової септицемії, про це розповіло видання Cleveland Clinic.
Хоч іноді люди чують про менінгіт, важливо розуміти різницю, менінгококцемія — це інфекція крові, менінгококовий менінгіт — інфекція мозку. Обидва захворювання можуть траплятися одночасно.
Хто в групі ризику
Хоча хвороба трапляється рідко, ризик все ж вищий у певних груп:
немовлят;
підлітків і студентів, особливо тих, хто живе у гуртожитках;
людей з певними імунними порушеннями чи без селезінки;
мандрівників у регіони Африки з високим ризиком зараження.
Бактерія передається через близький контакт, як от поцілунки, спільна їжа, посуд або проживання в одному будинку.
Симптоми
Менінгококцемія розвивається дуже швидко, від перших ознак до небезпечного стану можуть пройти години. Основні симптоми:
холодні руки та ноги;
сильний біль у м’язах, особливо у ногах;
слабкість, відсутність енергії;
прискорене дихання;
біль у животі;
зміни кольору шкіри та червонувато-сині плями, спочатку маленькі, але з часом поширюються.
Не чекайте, поки висип розповсюдиться — це медична невідкладність.
Ускладнення та наслідки
Менінгококцемія може призвести до тяжких наслідків:
септичного шоку;
проблем зі згортанням крові та некрозу тканин;
пошкодження органів;
у тяжких випадках — ампутації кінцівок.
Діагностика та лікування
Лікарі діагностують менінгококцемію через аналіз крові чи спинномозкової рідини, але лікування починають одразу, ще до підтвердження аналізами. Основна терапія — потужні антибіотики, іноді необхідні додаткові заходи, як от операції для видалення мертвих тканин, киснева підтримка, препарати для стабілізації тиску.
Профілактика
Найнадійніший захист — вакцинація. Існують вакцини, які рекомендують для дітей, підлітків і груп ризику. Також люди, які були у тісному контакті з хворим, можуть отримати профілактичні антибіотики.
Менінгококцемія — дуже рідкісна, але небезпечна хвороба. Вчасно розпізнати її ознаки та звернутися по медичну допомогу — це питання життя та смерті. Якщо ви чи ваша дитина відчуваєте щось із описаних симптомів, не чекайте, швидка реакція лікарів може врятувати життя та зменшити ризик ускладнень.