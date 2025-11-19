Менінгококцемія: як розпізнати небезпечну хворобу та врятувати життя

Менінгококцемія / © Credits

Менінгококцемія — рідкісне, але надзвичайно небезпечне захворювання. Воно виникає, коли бактерія Neisseria meningitidis потрапляє у кров. Там вона руйнує судини, заважає кровопостачанню органів і тканин, і викликає симптоми, які розвиваються надзвичайно швидко. Медики також називають це станом менінгококової септицемії, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Хоч іноді люди чують про менінгіт, важливо розуміти різницю, менінгококцемія — це інфекція крові, менінгококовий менінгіт — інфекція мозку. Обидва захворювання можуть траплятися одночасно.

Хто в групі ризику

Хоча хвороба трапляється рідко, ризик все ж вищий у певних груп:

немовлят;

підлітків і студентів, особливо тих, хто живе у гуртожитках;

людей з певними імунними порушеннями чи без селезінки;

мандрівників у регіони Африки з високим ризиком зараження.

Бактерія передається через близький контакт, як от поцілунки, спільна їжа, посуд або проживання в одному будинку.

Симптоми

Менінгококцемія розвивається дуже швидко, від перших ознак до небезпечного стану можуть пройти години. Основні симптоми:

холодні руки та ноги;

сильний біль у м’язах, особливо у ногах;

слабкість, відсутність енергії;

прискорене дихання;

біль у животі;

зміни кольору шкіри та червонувато-сині плями, спочатку маленькі, але з часом поширюються.

Не чекайте, поки висип розповсюдиться — це медична невідкладність.

Ускладнення та наслідки

Менінгококцемія може призвести до тяжких наслідків:

септичного шоку;

проблем зі згортанням крові та некрозу тканин;

пошкодження органів;

у тяжких випадках — ампутації кінцівок.

Діагностика та лікування

Лікарі діагностують менінгококцемію через аналіз крові чи спинномозкової рідини, але лікування починають одразу, ще до підтвердження аналізами. Основна терапія — потужні антибіотики, іноді необхідні додаткові заходи, як от операції для видалення мертвих тканин, киснева підтримка, препарати для стабілізації тиску.

Профілактика

Найнадійніший захист — вакцинація. Існують вакцини, які рекомендують для дітей, підлітків і груп ризику. Також люди, які були у тісному контакті з хворим, можуть отримати профілактичні антибіотики.

Менінгококцемія — дуже рідкісна, але небезпечна хвороба. Вчасно розпізнати її ознаки та звернутися по медичну допомогу — це питання життя та смерті. Якщо ви чи ваша дитина відчуваєте щось із описаних симптомів, не чекайте, швидка реакція лікарів може врятувати життя та зменшити ризик ускладнень.