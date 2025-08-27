Менопауза: 5 прихованих симптомів та як зрозуміти, чи справді у ваших проблемах винні гормони

Портрет жінки / © Credits

Насправді існують ледь помітні ранні попереджувальні ознаки менопаузи — від змін у здоров’ї вашої порожнини рота до різкого підвищення рівня холестерину, — які багато хто з нас пояснює чимось іншим.

Woman`sWorld обговорив з експертами приховані симптоми менопаузи, про які вам потрібно знати, а також як відрізнити їх від інших станів.

Що таке менопауза

Ось коротке нагадування про те, що таке менопауза насправді. Менопауза — це набагато більше, ніж просто закінчення менструації. Це глибокий гормональний перехід усього організму, каже Сомі Джавайд, докторка медичних наук, сертифікована акушерка-гінекологиня. Протягом цього часу відбуваються значні зміни в рівні наших гормонів — естрогену та прогестерону, включно зі зниженням рівня естрогену, що може викликати небажані побічні ефекти.

Клінічно менопауза визначається як 12 місяців поспіль без менструального циклу, але реальність набагато складніша, додає докторка Джавайд. Менопауза — це фізіологічний зсув, який стосується кожної системи, від кісток до мозку. Якщо статеве дозрівання було першою великою зміною вашого тіла, то менопауза — другою, проте цього разу від жінок часто очікують, що вони мовчки її переноситимуть. Але ми не повинні.

Приховані симптоми менопаузи, які жінки часто пропускають

Докторка Сомі Джавайд і Джанетт Грей, докторка медичних наук, лікарка-терапевтка, розкривають п’ять прихованих симптомів, пов’язаних з менопаузою, про які ви можете не підозрювати.

Сухість у роті та проблеми з зубами

Менопауза може вплинути на здоров’я вашої порожнини рота, каже докторка Джавайд. Естроген допомагає підтримувати вироблення слини і цілісність тканин ясен. Зі зниженням рівня цього гормону жінки відчувають сухість у роті, збільшення карієсу та навіть рецесію ясен. Ці зміни часто залишаються без уваги стоматологів, які можуть не пов’язувати їх із гормональними змінами. Справжня проблема полягає не в самих симптомах, а в замовчуванні та стигмі, що їх оточують.

Сухість очей

Якщо ви частіше звертаєтеся до очних крапель, причиною можуть бути гормональні зміни, каже докторка Джавайд. Зниження рівня естрогену та андрогенів порушує слізну плівку, що призводить до сухих, подразнених очей. Дослідження показують, що понад половину жінок середнього віку повідомляють про симптоми сухості очей, проте це часто ігнорується як «просто старіння».

«Заморожене» плече та біль у суглобах

Зараз існує категорія захворювань, яка називається опорно-руховим синдромом менопаузи, що проявляється безліччю опорно-рухових проблем, каже докторка Грей. До них належать «заморожене» плече, біль у суглобах, втрата хряща, втрата маси й сили скелетних м’язів та остеопороз. Оскільки естроген реагує майже в кожній частині тіла, механізм цих станів дуже різниться.

Наприклад, остеопороз — це втрата щільності кісткової тканини через зниження рівня естрогену, який впливає на остеобласти в кістках, пояснює докторка Грей. Однак вважається, що синдром «замороженого» плеча пов’язаний з відсутністю впливу естрогену на сполучну тканину та запаленням, що є результатом виснаження естрогену під час менопаузи.

Зміни сечостатевої системи

Сухість піхви, позиви до сечовипускання, біль під час сексу — ці симптоми є поширеними й реальними, каже докторка Джавайд. Вони спричинені втратою естрогену, що стоншує тканини піхви та сечовивідних шляхів і змінює місцевий мікробіом. Гарна новина: існують ефективні методи лікування. Проблема: занадто мало жінок про них дізнаються.

Високий рівень холестерину

Було зазначено, що у багатьох жінок під час менопаузи підвищується «поганий» холестерин ЛПНЩ незалежно від фізичних вправ, збільшення ваги чи зміни раціону, каже докторка Грей.

Як дізнатися, чи це менопауза, чи щось інше

Вам може бути цікаво, як визначити, чим викликані такі симптоми, як сухість очей — тривалим перебуванням за екраном комп’ютера чи менопаузою. Або ж чи пов’язані проблеми з зубами із вживанням занадто великої кількості липких солодощів, чи з гормональними змінами. Докторка Джавайд каже, що ключем до розпізнавання того, що пов’язано з менопаузою, є час. Якщо ви помітили зміни у здоров’ї ротової порожнини, очах, суглобах чи когнітивних функціях, особливо якщо вони поєднуються з припливами або менструальниими змінами, гормони, ймовірно, відіграють певну роль. Хоча карієс може бути викликаний цукром, а біль у суглобах — іншими причинами, коли ці симптоми виникають у середньому віці та збігаються з іншими змінами менопаузи, не ігноруйте гормональний зв’язок.

Що робити, якщо у вас виникають симптоми менопаузи

Важливо бути проактивними. Не чекайте, поки симптоми стануть нестерпними, каже докторка Джавайд. Якщо такі проблеми, як біль під час сексу, постійна сухість очей, затуманений розум чи біль у суглобах, впливають на якість вашого життя, зверніться по допомогу якомога раніше. Це не незначні незручності, це спосіб вашого організму сигналізувати про потребу в підтримці. Раннє втручання може значно покращити результати.

Хоча симптоми менопаузи іноді можуть здаватися приголомшливими, допомога доступна у вигляді такого лікування, як гормональна терапія, вагінальний естроген та рецептурні препарати, спрямовані на вирішення конкретних проблем.

Менопауза — це не кінець життєвих сил, це початок нового розділу, особливо коли ви поінформовані та підтримані, каже докторка Джавайд. Справжня проблема — не в самих симптомах, а в замовчуванні та стигмі, які їх оточують. Не приймайте фразу «це просто старіння» як відповідь. Намагайтеся отримати інформацію, наполягайте на лікуванні та пам’ятайте: якщо щось поширене, це не означає, що воно не піддається лікуванню.