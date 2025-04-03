Менопауза, алкоголь та інші тригери: що викликає високий кров’яний тиск

Вимірювання тиску / © Credits

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Щоб жити довго й не втрачати з віком якість життя, важливо з’ясувати, що викликає високий кров’яний тиск , щоб ви та ваш лікар могли працювати разом, й підтримувати ваші показники в нормальному діапазоні.

Тому Woman`sWorld пояснюють, що таке ідеальне значення АТ, а також що може підвищити ризик високого кров’яного тиску.

Що вважається здоровим показником артеріального тиску

Ваш АТ вимірюється двома способами. Перше показання — це ваш систолічний артеріальний тиск, або тиск, який тисне на стінки артерій під час серцевих скорочень. Друге число — це ваш діастолічний артеріальний тиск. Це вимірює тиск у ваших артеріях, коли ваше серце перебуває в спокої. Коли обидва поєднуються, систолічний показник відображається замість діастолічного.

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Підтримання артеріального тиску нижче 120/80 мм рт. ст. вважається здоровим. Показник до 130/80 мм рт. ст. вважається передгіпертензією. Це означає, що хоча ваш артеріальний тиск вище норми, це ще не вважається гіпертонією або високим кров’яним тиском. Гіпертонія виникає, коли ваші показники стабільно підвищуються понад 130/80 мм рт.ст.

Як вимірюють артеріальний тиск

Ваш артеріальний тиск дещо змінюється щохвилини у відповідь на все: від стресу до фізичної активності. Як правило, ваш тиск найвищий опівдні, коли ви найбільш активні, і найнижчий уночі, коли ви спите.

Щоб отримати точні показники, ваш лікар накладе на руку манжету для вимірювання артеріального тиску. Коли манжета надувається, вона стискає плечову артерію. Коли вона здувається, ваша артерія розтискається, і кровотік відновлюється. Протягом цього часу манжета відстежує ваш артеріальний тиск, демонструючи показники приблизно через 60 секунд. Подібним чином працюють і домашні тонометри.

Що викликає високий кров’яний тиск

Існує кілька факторів ризику підвищення артеріального тиску. Ось п’ять найпоширеніших:

Менопауза

У жінок основним фактором підвищення артеріального тиску є гормональні зміни, які відбуваються під час менопаузи. Естроген допомагає кровоносним судинам залишатися гнучкими та відкритими. Але оскільки рівень гормону з віком знижується, стінки кровоносних судин можуть бути жорсткішими. Це означає, що ваше серце має накачуватися трохи сильніше, щоб продовжувати кровотік, підвищуючи тиск. Дослідження показує, що менопауза може подвоїти ймовірність розвитку гіпертонії.

Незбалансоване харчування

Як дієта з високим вмістом натрію, так і надмірне вживання алкоголю можуть збільшити ризик розвитку високого кров’яного тиску. Надлишок солі може спричинити затримку води в організмі. А коли у вашому кровотоці занадто багато води, це чинить додатковий тиск на стінки артерій, що підвищує ваш тиск. А регулярне вживання надмірної кількості алкоголю може звузити кровоносні судини, змушуючи серце працювати інтенсивніше.

Малорухливий спосіб життя

Ви знаєте, що регулярні фізичні вправи роблять усе: від покращення пам’яті до схуднення. І це так само важливо для захисту вашого серця. Якщо ви не отримуєте достатньо регулярних фізичних навантажень (принаймні 22 хвилини помірної інтенсивності кардіотренувань щодня), ваші артерії можуть накопичуватися закупорюваними бляшками та з часом твердіти.

Хронічний стрес

Само собою зрозуміло, що хронічний стрес негативно впливає на ваше тіло, зокрема й на артеріальний тиск. Коли ви напружені, ваше тіло виділяє гормони стресу, такі як кортизол і адреналін, які прискорюють пульс і звужують кровоносні судини. Якщо ваше тіло регулярно виробляє ці гормони в надлишку, це може з часом підвищити кров’яний тиск.

Зміна пір року

Дивно, але дослідження показує, що сезонні коливання погоди та барометричного тиску (особливо, коли стає холодніше) можуть спричинити високий кров’яний тиск через звуження кровоносних судин. Цього достатньо, щоб підняти систолічний артеріальний тиск на цілих 10 пунктів.

Користь для здоров’я від підтримання високого кров’яного тиску

Утримання тиску від підвищення знижує навантаження на серце. Дослідження показало, що коли ваш артеріальний тиск перебуває в нормальних межах, це знижує ризик розвитку серцевих захворювань на 60 відсотків. Крім того, як показує дослідження , це може значно збільшити тривалість вашого життя.

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