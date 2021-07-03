Менопауза: симптоми, лікування і профілактика

В ідеалі менопауза повинна супроводжуватися тільки одним симптомом — припиненням менструацій. Припливи, дратівливість, безсоння і інші симптоми не є нормою.

Припливи, дратівливість, головний біль, безсоння — це деякі симптоми, які з'являються в житті жінки з настанням менопаузи.

Про те, чому їх не треба терпіти і як пережити клімакс, не ставлячи життя на паузу, розповіла професорка, докторка медичних наук, лікарка-акушерка-гінекологиня, гінекологиня-ендокринологиня в клініці R + Medical Network Валентина Павлівна Квашенко..

Три періоду клімаксу

Менопауза — це не хвороба, а період в житті жінки, коли припиняється менструація. Яєчники не виробляють фолікули, всередині яких дозрівають жіночі статеві клітини яйцеклітини. Знижується рівень яєчникових гормонів — прогестерону і естрадіолу. До настання менструальної паузи рівень естрогенів становить від 300 до 1336, 8 пікограмів на мілілітр залежно від фази менструального циклу. У менопаузі — близько 11 пікограмів на мілілітр.

Менопауза складається з трьох періодів:

пременопаузи — порушується менструальний цикл, як правило, після 45 років і приблизно за 2-3 роки до менопаузи;

менопаузи — відсутність менструації протягом року;

постменопаузи — відсутність менструації довше року і до кінця життя.

Згасання функції яєчників починається з першою менструацією. Щомісяця яєчники витрачають фолікули, поступово зменшуючи оваріальний резерв. Оваріальний резерв — це певна кількість яйцеклітин, яка скорочується після кожної овуляції. За один овуляторний цикл у жінки разом з домінантним фолікулом "гинуть" (редуцкують) до 1000 фолікулів. Після 27 років оваріальний резерв починає зменшуватися. До 35-37 років кількість яйцеклітин становить від 25 до 35 тис. До 42 років — 10 тис. До 49 років — тисяча. Коли резерв закінчується, дітородна функція "вимикається".

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Про початок пременопаузи свідчить зниження оваріального резерву, підвищена дратівливість, нервозність, безсоння, погана концентрація уваги, нерегулярні менструації з подовженим або укороченим інтервалом. На цьому етапі овуляція ще відбувається, але організм жінки готується до повного згасання яєчників.

Характерними симптомами менопаузи є припливи, мороз, головний біль, зниження сексуального потягу, прискорене серцебиття, пітливість, потемніння в очах, емоційні гойдалки. У цей період може з'являтися підтікання сечі або втрата сечі під час фізичної активності, чхання, сміху. Жінка частіше звичайного відвідує туалет. Пізніше це може призвести до нетримання сечі.

Фізіологічна менопауза починається після 45 років, в середньому — в 48-52 роки. Рання — до 45 років. Передчасна — до 40 років. Пізня — після 55 років.

У постменопаузі всі вказані вище симптоми зберігаються. До них додається слабкість, ламкість кісток, в'ялість і сухість шкіри, гіпертонія, припинення сексуального життя через зниження лібідо і сухості в піхві, біль у суглобах. На тлі розвитку остеопорозу може зменшиться зріст — до 10 см.

Вплив гормональних змін на здоров'я жінки

В ідеалі менопауза повинна супроводжуватися тільки одним симптомом — припиненням менструацій. Припливи, дратівливість, безсоння і інші симптоми не є нормою. Вони свідчать про виснаження жіночих ресурсів. Відбувається це через малорухливий і стресовий спосіб життя, незбалансоване харчування, загальний стан здоров'я, погану екологію.

Починаючи з пременопаузи, в організмі жінки відбувається гормональна перебудова.

Знижується рівень естрогенів і змінююється рівень гормони щитовидної залози, які підтримують і посилюють лібідо. Наслідки — відсутність сексуального потягу і відмова від статевого життя.

Також естрогени беруть участь в обміні кальцію і фосфору. На тлі зниження естрогенів, в клімактеричний період обмін кальцію і фосфору порушується. Маса кісткової тканини зменшується, і кістки стають крихкими. Наслідок — остеопороз.

Низький рівень естрогенів порушує еластичність судин, що сприяє розвитку варикозу і тромбозів.

Знижується рівень мелатоніну і прогестерону. Наслідок — безсоння, чуйний сон, раннє пробудження, тривале засинання, низька якість сну.

Знижується рівень прогестерону, який має заспокійливу дію.

Наслідки — дратівливість, стомлюваність, підвищена тривожність.

Для того, щоб увійти в менопаузу спокійно і легко, я раджу насичувати організм вітамінами, мікроелементами, і вирівняти рівень гормонів. Нормалізувати гормональний фон можна за допомогою замісної гормональної терапії, фітоестрогенів і фітогормонів. Багато жінок бояться приймати гормони, щоб не набрати зайву вагу. Але річ у тім, що в цей період набір ваги залежить саме від гормонів. Яким чином?

Наші жирові клітини виробляють гормон лептин. Цей гормон контролює почуття голоду і насичення. Чим вище рівень лептину, тим швидше ви наїдаєтеся. Лептин залежить від естрогенів. Якщо їхній рівень знижується, знижується і рівень лептину. І жінка їсть більше, ніж зазвичай, оскільки не відчуває насичення.

Також естрогени допомагають клітинам, переробляючи глюкозу в енергію. За стійкого дефіциту естрогенів рівень цукру в крові підвищується — клітини припиняють нормально засвоювати і переробляти цукор. І організм перетворює його на жири.

Профілактика менопаузи

Профілактика ранньої, передчасної або складної менопаузи буває первинною і вторинною.

Первинна профілактика (18-35 років) має на увазі насамперед ведення правильного способу життя. Жінці необхідно:

займатися спортом, танцями, бігом, плаванням або будь-якою іншою фізичною активністю (навантаження змінюється залежно від віку);

збалансовано харчуватися;

стежити за своєю вагою і загальним станом здоров'я;

захищати себе від стресів і не перевантажувати нервову систему;

мінімізувати вживання алкоголю;

відмовитися від куріння;

спати 7-8 годин на добу.

За необхідності призначається коригувальна або замісна гормональна терапія.

Вторинна профілактика (36-65 років) має на увазі виконання фізичних вправ низької або середньої інтенсивності. Приймання харчових добавок. Початок замісної гормональної терапії. Дотримання правильного способу життя зберігається.

Після 66 років показана підтримувальна терапія, приймання добавок, виконання легких фізичних вправ під контролем лікаря. Дотримання правильного способу життя також зберігається.

У разі появи клімаксу зверніться до лікаря, щоб він допоміг вам позбавитися від симптомів, які не є нормою. Тому що жінка в будь-якому віці має право бути красивою, бажаною і здоровою.

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