Мідна чашка / © Credits

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Мідний посуд — зовсім не новинка. Протягом століть у традиційній аюрведичній медицині воду зберігали саме у мідних ємностях і вважали її корисною для організму.

Сьогодні ця давня практика отримала нове життя, адже мідні чашки стали популярним аксесуаром серед тих, хто цікавиться здоровим способом життя. Їх можна побачити у соціальних мережах, на кухнях прихильників натуральних продуктів і в різних спільнотах.

Але виникає логічне питання, якщо мідь справді потрібна організму, чи означає це, що вода з мідної чашки автоматично стає кориснішою, саме на нього спробував відповісти лікар Джабан Мур.

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Навіщо організму мідь

Мідь — це важливий мікроелемент, який бере участь у багатьох процесах в організмі. За його словами, мідь допомагає:

підтримувати нормальну роботу імунної системи

нейтралізувати вільні радикали, які можуть сприяти хронічним запальним процесам

підтримувати нормальний артеріальний тиск

Проте важливий нюанс, що більшості людей не потрібно спеціально шукати додаткові джерела міді. Добова потреба організму становить приблизно 0,9 мг міді, тоді як звичайний раціон у середньому забезпечує близько 1–1,6 мг на день. Тобто за умов збалансованого харчування організм зазвичай отримує достатньо цього мікроелемента.

Чи покращує здоров’я вода з міді

Прихильники мідних чашок часто говорять про покращення роботи кишківника, збільшення енергії та сильніший імунітет. Однак наукових доказів того, що додаткова кількість міді з води може покращити травлення чи зменшити запалення у здорових людей, наразі немає.

Як пояснює експерт, дефіцит міді справді може негативно впливати на імунну систему та посилювати запальні процеси. Але це не означає, що більша кількість міді автоматично принесе більше користі. Організму потрібен баланс, а не максимальна кількість будь-якого мікроелемента.

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Мідний посуд використовували століттями

Історично мідні ємності мали практичне значення. Мідь має антимікробні властивості, тому зберігання води у мідних посудинах могло бути корисним у регіонах, де не було якісної системи очищення води. У таких умовах це допомагало зменшити ризик мікробного забруднення.

Але якщо у вас є доступ до чистої питної води, особливої необхідності зберігати її у мідному посуді немає.

Небезпека мідних чаш

Для більшості здорових людей ризик надлишку міді невисокий, адже організм здатний виводити її надлишки. Проте тривалий контакт із високими рівнями міді може мати негативні наслідки, зокрема:

навантаження на печінку

нудоту

блювання

діарею

біль або спазми у животі

Особливо обережними мають бути люди із хворобою Вільсона — генетичним порушенням, за якого організм накопичує надлишок міді. Також мідний посуд не рекомендують людям із захворюваннями печінки та дітям.

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Експерт радить обирати посуд, у якому внутрішня поверхня покрита іншим безпечним матеріалом, наприклад, нікелем або нержавійною сталлю. Це зменшує прямий контакт напою з металом. Це особливо важливо для гарячих напоїв. Річ у тому, що взаємодія міді з кислими чи гарячими рідинами може сприяти переходу надмірної кількості металу у напій. Тому гарячий чай із лимоном або кислі напої краще не залишати надовго у чистій мідній чашці.

Мідна чашка може бути красивим елементом щоденного ритуалу, але не варто сприймати її як чарівний засіб для здоров’я.

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