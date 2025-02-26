Міфи про жіночі груди: мамологиня розповіла що правда, а що брехня 

Жіночі груди — це не лише важливий орган для лактації та грудного вигодовування, але й частина тіла, яка має великий емоційний та психологічний вплив на жінок.

Груди — об'єкт безлічі міфів та неправильних уявлень.Спеціально для каналу LIGA Life Оксана Гаращенко, мамологиня та хірургиня вищої категорії з понад 20-річним досвідом, поділилася своїми думками на тему жіночих грудей, спростувавши поширені забобони.

Чи потрібно носити бюстгальтер

Останнім часом у соціальних мережах активно обговорюється тема відмови від бюстгальтерів. Дехто вважає, що носити бюстгальтер — це необхідність, а інші відмовляються від нього через прагнення до комфорту. Згідно з опитуваннями деяких українських брендів білизни, жінки дедалі більше обирають моделі без кісточок, без Push-up ефекту, віддають перевагу комфортним топам. Але чи справді бюстгальтер впливає на здоров'я молочних залоз?

Мамологиня розвіює популярний міф, що бюстгальтер може викликати рак молочної залози чи фіброаденому. Не існує підтвердження цього твердження. Носіння бюстгальтера, навіть протягом тривалого часу, не є причиною розвитку пухлин молочних залоз. Однак, важливо розуміти, що сам бюстгальтер не має прямого впливу на здоров'я залози. Якщо білизна викликає дискомфорт, це скоріше через чутливість шкіри чи алергію на матеріали, з яких вона виготовлена. Замість того, щоб відмовлятися від бюстгальтера, важливо вибрати таку модель, яка вам зручна і не викликає дискомфорту.

Поради мамолога для тих, у кого великі груди

Існує думка, що жінки з великими грудьми обов'язково повинні носити бюстгальтер для підтримки, інакше це може призвести до болів у спині, шиї та інших проблем зі здоров'ям. Оксана Гаращенко пояснює, що фізика тут проста: великі молочні залози потребують підтримки, адже без неї шкіра може розтягуватися, а сама залоза — опускатися. Але чи обов'язково це призводить до болю?

Для жінок з великими грудьми носіння бюстгальтера може бути зручним, але це питання вибору. Лікарка зауважує, що деякі жінки з великим розміром грудей не можуть обходитись без бюстгальтера, оскільки відчувають дискомфорт і навіть естетичні проблеми. В той час як інші можуть відмовитися від нього, коли груди не викликають особливого навантаження. Ключовим є вибір зручної білизни, що підходить вашому типу фігури. Якщо ви відчуваєте дискомфорт через відсутність підтримки, можливо, варто розглянути варіанти бюстгальтерів, які забезпечать вам комфорт.

Самоогляд грудей — не профілактика

Багато жінок вірять, що самоогляд грудей є ефективним методом для профілактики раку молочної залози. Однак, згідно з сучасними рекомендаціями лікарів, цей метод не є діагностичним і не гарантує виявлення пухлин на ранніх стадіях. Хоча він може допомогти виявити зміни у грудях, варто пам'ятати, що навіть досвідчені лікарі не завжди здатні відчути пухлини першої чи другої стадії.

Самоогляд грудей може дати хибну впевненість. Жінка, яка не помітить нічого під час огляду, може подумати, що її груди у порядку і не звертатися до лікаря, а це знижує шанси на раннє виявлення проблеми. Тому регулярні огляди у мамолога є більш ефективними. За рекомендацією, жінки повинні проходити обстеження кожні півтора року, починаючи з 20 років.

У який день циклу йти до мамолога

Серед жінок часто побутує міф, що на огляд до мамолога потрібно йти лише у певний день менструального циклу — зазвичай на 4-5 день. Однак Оксана Гаращенко зауважує, що насправді це не є обов'язковим. Можна звертатися до мамолога у будь-який день циклу, якщо є підозра на зміни чи біль у грудях.

Профілактичний огляд має сенс, якщо груди не болять, а також краще провести його у першій фазі циклу — з 5 по 20 день, коли залози менш чутливі.

Причини виникнення раку молочної залози

Рак молочної залози має безліч факторів ризику, одним з яких є генетична схильність. Мутовані гени можуть суттєво збільшити ймовірність розвитку раку молочної залози, це стало відомо завдяки випадку Анджеліни Джолі. Якщо у ваших близьких родичів був рак молочної залози, важливо проконсультуватися з лікарем та, можливо, пройти генетичне тестування.

Генетичне тестування допомагає визначити наявність таких мутацій. Однак, існують деякі дешеві тести, які не дають правдивої інформації тож краще обирати точніші генетичні аналізи, які можуть дати кращу картину ризиків розвитку захворювання.

Попри це, існують й інші фактори ризику, такі як споживання алкоголю, кава чи навіть стрес, але ці чинники є набагато менш визначальними, ніж генетичні мутації.

Топ-5 порад від мамолога для здоров'я молочних залоз

Регулярно проходьте обстеження. Щорічно чи хоча б раз на півтора року проходьте обстеження у мамолога. Це дозволить своєчасно виявити будь-які зміни. Звертайте увагу на спадковість. Якщо у ваших родичів були випадки раку молочної залози чи яєчників, обов'язково здайте генетичне тестування. Це допоможе оцінити ризики та вчасно вжити заходів. Уникайте травм молочних залоз. Особливо це стосується тупих травм, які можуть залишити інфільтрації та ущільнення. Будьте обережні, особливо під час лактації. Будьте обережні з пластичними операціями. Хоча пластична хірургія є популярною, особливо серед жінок після народження дітей, вона не повинна бути мотивована соціальними нормами чи тиском. Операції повинні бути бажаними для самої жінки, а не для оточення. Лактація — природна профілактика. Годування грудьми — це не лише спосіб вигодовувати дитину, але й фактор, який допомагає зберегти здоров'я молочних залоз і знижує ризик онкологічних захворювань.

Ці поради допоможуть зберегти здоров'я молочних залоз і підвищити загальний рівень комфорту. Дбайте про себе і не бійтеся звертатися до лікаря.

Ми також писали про те, кому та навіщо потрібно робити підтяжку грудей.

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