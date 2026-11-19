Міфи про довголіття, у які час припинити вірити / © Credits

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Бажання жити довше та залишатися молодими цілком зрозуміле. Проте останніми роками інтерес до науки про довголіття перетворився на справжній тренд. У соцмережах щодня з’являються нові рецепти «біогакінгу», від дорогих добавок до ін’єкцій, які нібито здатні відтермінувати старіння.

Втім, як пише видання The New York Times, у гонитві за роками легко загубити головне — якість життя. Видання зібрало шість поширених міфів, від яких краще відмовитися.

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Головна мета науки про довголіття — жити якомога довше

Насправді дослідники прагнуть не просто додати людині кілька років, а подовжити період, протягом якого вона залишається здоровою, активною та незалежною. У науці це називають тривалістю здорового життя.

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Додаткові роки життя можуть стати приємним бонусом. Однак головна мета — не просто довше існувати, а якомога довше добре почуватися.

Люди стають здоровішими та довше живуть

Це не зовсім так. Дослідження, опубліковане 2025 року, показало, що у США, наприклад, середня очікувана тривалість життя від 2009-го до 2019-го зросла лише приблизно на пів року, водночас тривалість здорового життя скоротилася.

Інакше кажучи, медицина навчилася ефективніше підтримувати життя, проте це не завжди означає, що люди довше залишаються здоровими. Коли вдається краще лікувати серцево-судинні захворювання чи рак, на перший план можуть виходити інші проблеми, зокрема деменція і хронічні недуги. Тож важливо не лише лікувати хвороби, а й приділяти більше уваги їхній профілактиці.

Добавки та препарати можуть подовжити життя

Пептиди чи гормони росту — в індустрії здоровʼя цим речовинам приписують майже чарівні властивості. Проте наразі не доведено, що будь-який препарат або добавка здатні подовжити тривалість людського життя.

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Так, деякі речовини показують цікаві результати в експериментах із черв’яками та мишами. Проте людський організм значно складніший, тому переносити ці висновки на людей передчасно.

Ба більше, окремі популярні методи можуть бути небезпечними. Наприклад, гормон росту, який використовують у деяких програмах омолодження, може підвищувати ризик болю у суглобах, набряки та синдром зап’ястного каналу.

Жінки краще старіють, ніж чоловіки

Жінки в середньому живуть приблизно на 5 років довше за чоловіків. Однак це не означає, що вони проводять більше часу в гарному здоров’ї. Навпаки, жінки можуть довше жити з хронічними захворюваннями та обмеженнями, особливо у старшому віці. Після менопаузи ризики для здоров’я зростають, зокрема щодо автоімунних захворювань, артриту та хвороби Альцгеймера.

Одна з можливих причин — історичний перекіс у медичних дослідженнях, адже жіночий організм тривалий час вивчали недостатньо. Навіть сьогодні науковці наголошують на потребі краще досліджувати особливості жіночого старіння.

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Якщо маєте зайву вагу, схуднення завжди піде на користь

Це твердження не таке однозначне, особливо після 65 років. Дійсно, інколи зниження ваги покращує показники здоров’я, проте інші виявляють і протилежні результати.

Причина може полягати в тому, що у старшому віці разом із жировою тканиною людина нерідко втрачає м’язову й кісткову масу — важливі складники фізичної сили та витривалості. Існує навіть зв’язок між втратою ваги після 65 років і підвищеним ризиком смерті.

Це не означає, що контроль ваги не має значення, проте універсальної формули для всіх немає. Те, що корисно молодій людині, необов’язково буде так само корисним у поважному віці.

Якщо правильно харчуватися і займатися спортом, можна дожити до 100 років

Здоровий спосіб життя справді важливий, проте він не дає гарантії довголіття. За сучасними оцінками, генетика в середньому може пояснювати близько половини тривалості життя, а решта залежить від способу життя і довкілля. У людей, які доживають до 95 років і більше, роль спадковості ще вагоміша.

Цікаво, що дослідження довгожителів не завжди виявляють у них бездоганні звички. За показниками ваги, харчування, фізичної активності, вживання алкоголю чи куріння вони необов’язково суттєво відрізняються від тих, хто не доживає до такого віку.

Тож навіть найздоровіший раціон і регулярні тренування не можуть стати страхуванням від усіх факторів, які впливають на тривалість життя.

Довголіття — це не магічна пігулка, не модна ін’єкція і не змагання за круглу цифру в паспорті. Значно важливіше зберігати здоров’я, силу та самостійність упродовж якомога більшої частини життя. Тому перш ніж купувати чергову добавку з обіцянкою повернути молодість, варто запитати себе, чи справді її користь доведена.

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