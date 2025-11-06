Міфи про вітамін А восени: що справді працює для сітківки очей

Офтальмолог з макетом ока / © Credits

Про реальне значення вітаміну А та інших нутрієнтів для сітківки, причини, що впливають на чіткість зображення, й ефективне вирішення проблеми розповідає Анастасія Акуліч, офтальмологиня «Нового Зору» — львівської клініки всеукраїнської офтальмологічної мережі

Через сезонне скорочення світлового дня з’являються скарги на зниження зору в сутінках, в народі це явище називають «куряча сліпота». На жаль, замість фахової консультації у фахівця ми швидше будемо шукати відповіді в Інтернеті або в GPT, тому в хід ідуть страви з моркви та гарбуза чи вітаміни з аптеки.

Причиною погіршення сутінкового зору є не лише дефіцит вітаміну А, а й глаукома, дегенеративні захворювання сітківки, високий ступінь міопії, астигматизм чи атрофія зорового нерва. А от безконтрольне приймання ретинолу може призвести до гіпервітамінозу й спровокувати головні болі, нудоту, проблеми з печінкою, випадіння волосся, а в разі вагітності вади розвитку плода, пояснює офтальмологиня.

Що дійсно корисно

Для сітківки важливіші інші нутрієнти:

омега-3 жирні кислоти, що працюють на мембрани фоторецепторів, покращують мікроциркуляцію крові й мають протизапальну дію;

пігменти для макули лютеїн і зеаксантин — антиоксиданти, які захищають від шкідливого впливу на очі синього світла від гаджетів.

Тож лікарка рекомендує додати до раціону яскраві овочі, листову зелень, ягоди, горіхи та морську рибу.

Проте потужнішим для живлення клітин сітківки й зменшення набряку будуть вітамінні комплекси для очей.

Норми у нутрієнтах корелюються залежно від віку, маси тіла, рівня фізичних навантажень, наявності вагітності.

У середньому добова потреба:

вітаміну А для чоловіків — 900 мкг, жінок — 700 мкг;

омега-3 — 250-500 мг незалежно від статі;

лютеїну — 6-20 мг;

зеаксантину — 2-6 мг.

Хто у групі ризику

До проблем із сітківкою схильні ті, хто має:

середній або важкий ступінь міопії. Тоді сітківка перерозтягуються і на певних ділянках стоншується й втрачає еластичність, через що погіршується якість зору;

часті запальні процеси в оці;

проблеми з нирками, цукровий діабет, гіпертонію, атеросклероз судин, адже на сітківці велике скупчення судин. Діабет і захворювання сітківки завжди йдуть поруч — він дуже впливає на судини;

Діабет з’їдає зір не менше, ніж глаукома, тому перевіряти стан сітківки треба принаймні двічі на рік

травми голови, зокрема й під час пологів, контузії;

оперативні втручання.

Куріння, алкоголь, постійні психоемоційні стреси, малорухливий спосіб життя також позначаються на стані сітківки.

Ділянки критичного стоншення, ІІ-ІІІ ступеня, потребують обов’язкового укріплення. Якщо цим нехтувати, то при різкому піднятті чогось важкого, можливе відшарування сітківки. А це практично незворотна втрата зору, попереджає експертка.

Тривожні симптоми

Коли варто без зволікань звернутися до лікаря:

раптове зниження зору на одне або обидва ока. Наприклад, вчора все було гаразд, а на ранок з’явилася пляма перед оком;

спотворення ліній: за погляду на далеку відстань може здаватися, що предмети витягуються по вертикальній чи горизонтальній осі або ж вигинаються;

мушки, спалахи світла, тіні, наче шторка перед оком.

У цьому разі необхідно пройти обстеження. Пряма й непряма офтальмоскопія дає змогу побачити, де саме проблема на сітківці. Для оцінки макули роблять оптичну когерентну томографію (ОКТ), що показує набряк, дистрофію, відшарування епітелію на сітківці. Для діагностики судин — ангіо-ОКТ або флуоресцентну ангіографію. За підозри на відшарування сітківки, крововилив або новоутворення — УЗД ока, інформує лікарка.

Сучасні методики лікування

Золотим стандартом лікування сітківки є анти-VEGF-терапія — ін’єкції в порожнину ока. Їх роблять за ВМД та діабетичного макулярного набряку. Експертка повідомляє, що для діабетиків важлива комплексна терапія: паралельно слід тримати під контролем рівень цукру й артеріальний тиск, а людям з надлишковою вагою — холестерин низької щільності й додавати помірну фізичну активність.

Для профілактичного укріплення стоншених ділянок периферії, щоб знизити ризик розривів і відшарування сітківки, застосовується панретинальна лазерна коагуляція.

У складних випадках (відшарування сітківки, діабетична ретинопатія, крововиливи, проникальні поранення ока тощо) виконують вітректомію — видалення склоподібного тіла.

Тож вітамін А, звісно, важливий, але переважно для нічного зору. Насамперед треба усувати саму проблему, а не займатися самолікуванням. Адже патологія сітківки — це діагноз, який не скасовується: її стан доведеться підтримувати все життя. Інакше можна втратити зір.