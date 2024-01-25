Мігрень чи головний біль напруження: як їх розрізнити та полегшити свій стан

Коли голова болить, важко думати про щось, крім як про те, якнайшвидше позбутися болю.

Якщо ви страждаєте від головного болю, перш ніж вдатися до знеболювального, важливо зрозуміти, чи маєте ви справу з мігренню або головним болем напруженості. це допоможе вам підібрати найбільш ефективний засіб для полегшення болю. Експерти поділилися з читачами Womans world найкращими цільовими засобами, які допоможуть полегшити біль зараз та заблокувати загострення у майбутньому.

Мігрень чи головний біль напруження

Мігрень і головний біль напруження – це два різні типи головного болю. Іншими словами, мігрень — це не просто сильний головний біль напруження.

Багато людей вважають, що основна відмінність полягає тільки в інтенсивності болю, але механізм мігрені відрізняється від головного болю напруження, і ці два типи головного болю мають різні характеристики та симптоми, зазначає Вернон Вільямс, доктор медичних наук, сертифікований невролог, фахівець із лікування болю та директор-засновник Центру спортивної неврології та медицини болю. Але механізм мігрені відрізняється від головного болю напруженості, і ці два типи головного болю мають різні характеристики та симптоми.

Мігрень або головний біль напруження / Фото: Credits

Що таке головний біль напруженості

Коли йдеться про мігрені і головний біль напруженості, останній зазвичай характеризується тупим тиском або стисненням. Точна причина до кінця нез'ясована, але експерти вважають, що певну роль може грати напруження м'язів обличчя, голови та шиї. Головний біль напруженості, як правило, виникає поступово, і ви можете відчути смугу болю навколо чола або основи черепа. Біль може вщухнути лише за пів години, але іноді може зберігатися до тижня.

Що таке мігрень

Мігрень зустрічається рідше, ніж головний біль напруженості, і частіше у жінок. Жінки втричі частіше страждають на неї, ніж чоловіки, до того ж пік поширеності припадає на середній вік. Дослідження показує, що близько 17% жінок відчувають хоча б одну мігрень на рік. Як і у випадку з головним болем напруження, експерти все ще працюють над з'ясуванням точної причини мігрені. Але дослідження показують, що вони спричинені розладом мозку, що впливає на обробку сенсорної інформації.

Мігрень характеризується пульсаційним або кольким болем, часто з одного боку голови. Цей біль зазвичай сильніший, ніж головний біль напруженості, і може тривати від кількох годин до трьох днів. Однак одна вирішальна відмінність між мігрень і головним болем напруженості полягає в тому, що симптоми мігрені можуть виходити за рамки головного болю.

Мігрень або головний біль напруження / Фото: Credits

Шукайте характерні симптоми

Якщо ви ставите заитання, чи може ваш головний біль бути мігренню, є кілька додаткових симптомів, які можуть допомогти вам у цьому розібратися.

За мігрені ви зазвичай відчуваєте нудоту, чутливість до світла та звуків, а також біль навколо скронь чи очей. Деякі люди мають порушення зору, такі як хвилясті лінії або миготливі вогні до або під час мігрені — симптом, відомий як аура. Аура мігрені також може викликати поколювання, оніміння, дзвін у вухах або труднощі з чітким мовленням.

Примітка. Симптоми аури мігрені можуть бути схожими на симптоми інсульту. Якщо ви відчуваєте їх, важливо обговорити це з лікарем, щоб виключити щось серйозніше.

Як запобігти і заспокоїти мігрень

Хоча це правда, що багато засобів від головного болю полегшують дискомфорт незалежно від основної причини, існує кілька конкретних стратегій, які особливо корисні для заспокоєння мігрені.

Випийте чашку кави

Мігрень або головний біль напруження / Фото: Credits

Кофеїн звужує кровоносні судини, що може полегшити біль у разі мігрені. Деякі ліки від головного болю насправді містять кофеїн як інгредієнт. Однак помірність є ключовим моментом. Дослідження показують, що вживання онад 200 мг кофеїну на день може спричинити у деяких людей головний біль. А кофеїн може спричинити мігрень у деяких людей. Якщо ви помітили, що чашка напою викликає головний біль, а не полегшує його, відповідним чином змініть свої звички щодо кави.

Прикладіть до шиї пакет із льодом

Коли настає мігрень, у вас може виникнути спокуса прикласти пакет із льодом до голови, але прикладання його до шиї може принести більше полегшення. Так стверджують вчені з Гавайського університету, які виявили, що пакет із льодом на шиї охолоджує кров, що надходить у мозок, заспокоюючи запалення та полегшуючи біль протягом 5 хвилин.

Блокуйте майбутні мігрені, відстежуючи свої тригери

Якщо у вас мігрень виникає відносно часто, але ви не зовсім впевнені, що її викликає, лікар Вільямс рекомендує вести щоденник. Коли ви відчуєте наближення мігрені, запишіть усі деталі, які можуть допомогти визначити тригери. На основі найбільш поширених винуватців, ви можете відзначити:

Емоційний стрес

Будь-які проблеми зі сном або зміни у графіку сну.

Погоду

День менструального циклу

Вплив яскравого світла чи сильних запахів

Що ви їли або пили останнім часом (або, навпаки, якщо ви були зневоднені або пропустили ранкову каву)

Після кількох записів ви можете почати бачити закономірність, стверджує доктор Вільямс.

Що можна зробити ще

Також розумно перевіряти розфасовані продукти та етикетки на напої на наявність аспартаму. Дослідження показують, що це найпоширеніший тригер мігрені. Цей штучний підсолоджувач можна знайти в деяких газованих напоях без цукру, жувальних гумках, желатині, вершках для кави та сиропах. Якщо ви часто страждаєте на мігрень, подумайте про те, щоб відмовитися від продуктів, що містять цей інгредієнт.

Як запобігти та заспокоїти головний біль напруженості

Головний біль напруги найчастіше набагато легше лікувати, ніж мігрень. Ось що може допомогти.

Масаж із м'ятою

Перцева м'ята — сильний засіб від головного болю від напруги. Дослідження показують, що просте втирання розведеної м'ятної олії у віскі діє так само, як і деякі ліки для полегшення головного болю напруженості. Охолоджувальна речовина м'яти перцевої, ментол, запобігає м'язовим скороченням голови та шиї, які викликають головний біль напруженості. Крім того, він покращує приплив крові до цієї зони, зменшуючи сором і біль.

Для використання просто змішайте 3-5 крапель ефірної олії перцевої м'яти з 1 столовою ложкою олії та акуратно утріть суміш у віскі кінчиками пальців.

Спробуйте безрецептурне знеболювальне

Головний біль напруженості зазвичай легко лікується безрецептурними ліками, такими як ібупрофен, ацетамінофен або аспірин. Деякі безрецептурні ліки від головного болю поєднують у собі аспірин, ацетамінофен та кофеїн для додаткового полегшення. Але інші є просто перезапакованими версіями стандартних знеболювальних, тому уважно читайте список активних інгредієнтів.

Виключіть алкоголь

Мігрень або головний біль напруження / Фото: Credits

Якщо вам подобається розслабитися з келихом вина увечері, це може сприяти виникненню головного болю напруги. Мало того, що алкоголь сам собою є частим провокувальним фактором головного болю напруженості, вживання алкоголю за чотири години до сну також може погіршити якість вашого сну. Це дуже важливо, оскільки порушення сну є ще однією поширеною причиною головного болю.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо ви відчуваєте частий або сильний головний біль, не думайте, що вам потрібно просто терпіти це. Поговоріть зі своїм лікарем або запишіться на приймання до фахівця з головного болю, який допоможе вам підібрати ефективний план лікування. Це особливо важливо, якщо ви страждаєте на мігрень, яка може загостритися, якщо її не лікувати належним чином, попереджає доктор Вільямс.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування чи профілактики.

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