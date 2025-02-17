Мігрень і її фази: все, що вам варто знати

Мігрень – це складне захворювання, яке включає декілька чітко виражених фаз. Розуміння цих стадій, знання тригерів і методів лікування може значно полегшити життя тих, хто страждає від цього стану.

Мігрень – це набагато більше, ніж просто головний біль. За словами невролога Романа Квасніцького, мігрень є багатофазним захворюванням, яке уражає як тіло, так і настрій людини. Розуміння кожної з фаз мігрені допомагає не лише краще впоратися з болем, а й вчасно розпізнати сигнали організму, щоб вжити заходів для полегшення стану.

Фаза продром

Ця початкова стадія виникає за декілька годин, а іноді й днів до появи болю. У цей період люди часто відчувають:

Втому та зміну настрою: зазвичай настає несподівана сонливість або навпаки – підвищена збудливість.

зазвичай настає несподівана сонливість або навпаки – підвищена збудливість. Зміни харчової поведінки: з’являється бажання їсти певні продукти чи, навпаки, втрата апетиту.

Ці передвісники мігрені можуть сигналізувати про наближення болю, дозволяють заздалегідь підготуватися і, можливо, вжити заходів для зменшення його інтенсивності.

Фаза аури

Наступною стадією є аура, яка зазвичай триває від 5 до 60 хв перед початком головного болю. Ця фаза може включати:

Зорові зміни: наприклад, з'являються мерехтливі візерунки чи сліпучі плями.

наприклад, з'являються мерехтливі візерунки чи сліпучі плями. Інші сенсорні відчуття: можуть виникати відчуття оніміння чи поколювання у руках, обличчі чи інших частинах тіла.

Ця фаза є своєрідним попередженням про наближення сильного болю, дозволяє людині зосередитися на власному самопочутті.

Фаза головного болю

Це найвідоміша стадія мігрені, коли болючі відчуття досягають свого піка. Головний біль може тривати від 4 до 72 годин і супроводжується:

Інтенсивним болем, який пульсує: зазвичай локалізованим в одній половині голови.

зазвичай локалізованим в одній половині голови. Супутніми симптомами: нудотою, блювотою, підвищеною чутливістю до світла та звуків, яка робить перебування у темряві чи тиші єдиним можливим варіантом для деяких хворих.

Ця фаза є найскладнішою для тих, хто страждає від мігрені, адже впливає на здатність працювати, відпочивати та насолоджуватися життям.

Фаза постдром

Після припинення головного болю настає фаза відновлення, яка також має свої неприємні відчуття:

Слабкість і втома: організм потребує часу для повного відновлення після болю.

організм потребує часу для повного відновлення після болю. Підвищена чутливість до світла та звуків: навіть після зникнення головного болю відчуття роздратування можуть залишатися ще деякий час.

Ця стадія допомагає організму поступово повернутися до нормального стану, проте може тривати декілька днів.

Загальна тривалість нападу

Якщо скласти всі фази разом, один напад мігрені може тривати приблизно тиждень. Це довгий період, протягом якого людина може відчувати значний дискомфорт, тому важливо знати, як вчасно розпізнати кожну з фаз і вжити заходів для полегшення стану.

Тригерні фактори та способи профілактики

Основні тригери:

Стрес та емоційна перенапруженість: часто є основним чинником, який викликає напад мігрені.

Гормональні зміни: особливо у жінок, пов’язані з менструальним циклом.

Погане харчування: пропуск приймання їжі, зловживання кофеїном або споживання певних продуктів (шоколад, сири, оброблене м’ясо) можуть спровокувати напад.

Зміни погодних умов: наприклад, різка зміна тиску чи вологості.

Неправильний режим сну: як недосипання, так і надмірна сонливість можуть впливати на частоту нападів.

Профілактичні заходи:

Ведення щоденника: запис симптомів, тригерів і частоти нападів допомагає краще зрозуміти власний стан.

Регулярний режим сну: забезпечення достатньої кількості відпочинку допомагає знизити ймовірність нападів.

Збалансоване харчування: регулярне харчування та уникнення тригерних продуктів можуть значно зменшити частоту мігреней.

Методи релаксації: медитація, йога, техніки дихання та інші релаксаційні вправи можуть допомогти зменшити стрес і відповідно ризик нападу.

Фізична активність: регулярні вправи сприяють покращенню загального стану здоров’я та знижують ймовірність появи мігрені.

Важливість розуміння фаз мігрені

Знання про різні стадії мігрені допомагає:

Планувати свій день: вчасне виявлення продромних симптомів може дати змогу скоротити чи запобігти повноцінному нападу.

Вчасно вживати ліки: багато лікувальних засобів ефективні саме на початкових стадіях мігрені, тому раннє реагування може значно знизити інтенсивність болю.

Поради

Невролог Роман Квасніцький радить звертати увагу на сигнали, які подає організм, та вести щоденник мігрені. Записуйте, коли виникають напади, які симптоми супроводжують кожну фазу – так ви зможете краще зрозуміти свої індивідуальні особливості та обговорити їх з лікарем для подальшого коригування лікування.

Мігрень – це складне, багатофазне захворювання, яке впливає не лише на фізичне здоров'я, а й на емоційний стан людини. Від продромних симптомів до аури та інтенсивного головного болю – кожна стадія має свої особливості. Пам’ятайте, що розуміння власного організму та своєчасне вживання заходів можуть значно покращити якість вашого життя.

Ми також писали про те, чи може менструація стати причиною мігрені.

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