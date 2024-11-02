Мігрень: продукти, які можуть допомогти зменшити головний біль

Мігрень — це більше, ніж звичайний головний біль і вона може суттєво вплинути на якість життя.

Видання HealthLine розповіло, що певні продукти здатні полегшити чи запобігти нападам мігрені. Магній, омега-3 жирні кислоти та продукти можуть бути особливо корисними.

Майже кожна людина час від часу стикається з головним болем, але для тих, хто має мігрень, біль може бути набагато сильнішим і супроводжуватися такими симптомами, як нудота, чутливість до світла та звуків. Вчені зазначають, що харчування може відігравати важливу роль у лікуванні мігрені та зміни у раціоні іноді допомагають зменшити частоту чи тяжкість нападів.

Певні продукти містять високу кількість мінералів, вітамінів і жирних кислот, що можуть допомогти запобігти мігрені. І хоча продукти, що викликають головний біль, можуть відрізнятися для кожної людини, існує загальний список продуктів, які сприяють покращенню самопочуття.

Продукти, багаті магнієм

Магній є важливим мікроелементом, що допомагає у функціонуванні нервової системи. Дефіцит магнію іноді пов’язаний з мігренню, тож продукти, багаті на нього, можуть допомогти зменшити напади головного болю. До них належать:

Темна листова зелень (шпинат, капуста)

Авокадо

Тунець

Банани

Омега-3 жирні кислоти

Омега-3 жирні кислоти мають протизапальну дію, що може полегшити симптоми мігрені. Продукти, багаті омега-3 жирними кислотами, включають:

Риба, така як скумбрія і лосось

Насіння (чіа, льону)

Бобові (соєві боби, квасоля)

Продукти, багаті клітковиною

Збільшення харчових волокон в раціоні пов’язане зі зменшенням частоти нападів мігрені. Продукти з високим вмістом клітковини включають:

Цільні зерна (овес, ячмінь)

Фрукти (яблука, груші)

Овочі (броколі, морква)

Картопля

Квасоля та інші бобові

Вода та напої

Вода / Фото: Credits

Зневоднення є частою причиною мігрені, тому вживання достатньої кількості води щодня допомагає зменшити тяжкість і частоту головного болю. Деякі чаї також можуть бути корисними, зокрема імбирний чай, що зменшує симптоми нудоти, і м’ятний чай, який допомагає при головному болю.

Цільні продукти

Уникайте оброблених продуктів на користь цільних, необроблених продуктів. Цільні продукти, як-от фрукти, овочі, зернові, бобові, горіхи та насіння, забезпечують організм необхідними поживними речовинами, зменшуючи ризик нападів мігрені. Однак слід зазначити, що відмовитися від оброблених продуктів повністю може бути складно та деякі з них містять такі додатки, як штучні ароматизатори, підсолоджувачі чи консерванти, які можуть викликати мігрень у деяких людей.

Продукти, які можуть викликати мігрень

Певні продукти та хімічні речовини, які містяться в них, можуть стати тригерами мігрені. Деякі продукти можуть викликати напади, але в кожного вони індивідуальні.

Нітрати: містяться у в’яленому м’ясі та хот-догах.

Глутамат натрію: додаток, що часто зустрічається в оброблених харчових продуктах.

Штучні підсолоджувачі: особливо аспартам і сукралоза.

Тирамін: міститься в ферментованих продуктах, витриманих сирах і деяких видах свіжоспеченого хліба.

Фенілетиламін: амінокислота, що міститься в шоколаді, горіхах, цитрусових, соєвих продуктах та оцті.

Алкоголь: зокрема, вино та пиво.

Молочні продукти та морозиво.

Кофеїн.

Глютен: білок, що міститься в пшениці та деяких інших зернових.

Як визначити тригери мігрені

Ведення щоденника харчування може допомогти вам відстежувати, яку їжу ви їсте і коли виникають напади мігрені. Інколи симптоми можуть виникнути через кілька хвилин або годин після вживання певної їжі. Щоденник допоможе помітити закономірності та уникати продуктів, які викликають негативні реакції.

Спеціальні дієти для полегшення симптомів мігрені

Немає єдиної дієти, яка б підходила для всіх, хто страждає на мігрень, проте кілька з них можуть зменшити частоту нападів.

Кетогенна дієта та модифікована дієта Аткінса: кетоз може забезпечити захисний ефект.

Дієта з високим вмістом омега-3 і низьким вмістом омега-6: сприяє зменшенню запалення.

Дієта з низьким вмістом жиру та дієта з низьким вмістом глікемії: підтримують рівень цукру в крові.

Рослинні дієти: веганська дієта може позитивно вплинути на частоту нападів мігрені.

Важливо завжди консультуватися з лікарем або дієтологом, перш ніж кардинально змінювати раціон.

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