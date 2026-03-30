Мікробіом ротової порожнини: що це таке, чому він важливий і як його підтримувати

Мікробіом ротової порожнини — це складна спільнота мікроорганізмів, що живуть у вашому роті. Ці мікроби, включаючи бактерії, грибки та віруси, відіграють важливу роль у здоров’ї ротової порожнини, а також можуть впливати на ваше загальне здоров’я.

Вчені дедалі більше визнають, що баланс мікробів у роті відіграє певну роль у багатьох станах здоров’я, починаючи від карієсу і закінчуючи системними захворюваннями.

Нealthline пояснюється, що таке мікробіом ротової порожнини, чому він важливий і як підтримувати здоровий баланс.

Що таке мікробіом ротової порожнини

Мікробіом ротової порожнини — це спільнота мікроорганізмів, які живуть у вашому роті, включаючи зуби, язик, ясна, слину та горло.

Здоровий мікробіом ротової порожнини зазвичай включає баланс:

корисні мікроби, які допомагають запобігти захворюванням

нейтральні мікроби, які співіснують з організмом і не завдають шкоди

потенційно шкідливі мікроби, які можуть спричинити захворювання, якщо вони надмірно розмножаться.

Звзвичай, ваші корисні мікроби контролюватимуть будь-які потенційно шкідливі мікроби. Підтримка цього балансу є важливою для здоров’я ротової порожнини. Іноді бактерії, які не викликають жодних проблем, можуть почати впливати на ваше здоров’я, якщо баланс порушено.

Вони також можуть накопичуватися та утворювати біоплівки, які прикріплюються до таких поверхонь, як зуби та ясна.

Зубний наліт є поширеним прикладом біоплівки, що утворюється бактеріями. Біоплівки є твердішими та їх важче видалити після накопичення.

Що робить мікробіом ротової порожнини

Ваш мікробіом ротової порожнини сприяє вашому здоров’ю багатьма способами.

Корисні мікроби допомагають запобігти надмірному розмноженню шкідливих організмів. Коли мікробний баланс зміщується — стан, який називається дисбактеріозом — можуть розвинутися захворювання ротової порожнини.

До поширених захворювань ротової порожнини, пов’язаних з дисбалансом мікробіома, належать:

карієс зубів

захворювання ясен (пародонтит)

інфекції ротової порожнини

постійний неприємний запах з рота.

Шкідливі бактерії можуть виробляти кислоти, які пошкоджують зубну емаль або викликають запалення в тканинах ясен.

Рот є воротами як до травної, так і до дихальної систем. Оскільки мікроби та запальні молекули з рота можуть потрапляти в кровотік, здоров’я ротової порожнини може впливати на системне здоров’я.

Дослідження показують зв’язок між дисбалансом мікробіома ротової порожнини та кількома станами, включаючи:

серцево-судинні захворювання

діабет

запальні захворювання кишечника

ревматоїдний артрит

неврологічні стани, такі як хвороба Альцгеймера

рак.

Однак дослідження перебувають на ранніх стадіях, і причинно-наслідкові зв’язки ще не встановлені. Незрозуміло, чи призводять певні захворювання до змін у мікробіомі ротової порожнини, чи зміни в мікробах ротової порожнини впливають на розвиток у людини певного захворювання.

Фактори, що впливають на мікробіом ротової порожнини

Кілька факторів способу життя та біологічних факторів можуть впливати на склад мікробів у роті. Добра гігієна порожнини рота допомагає контролювати зубний наліт і підтримувати здоровий мікробний баланс.

Ключові практики включають:

чищення зубів двічі на день

використання зубної нитки для видалення зубного нальоту між зубами

регулярні стоматологічні огляди.

Мікроби швидко заселяють ротову порожнину, тому постійна гігієна є важливою. Дієта також сильно впливає на ріст мікробів у роті.

Фактори, які можуть порушити мікробний баланс, включають:

високе споживання цукру

часті перекуси

споживання високооброблених продуктів.

Цукор живить кислотоутворювальні бактерії, що сприяють карієсу.

Однак деякі продукти можуть підтримувати здоров’я порожнини рота, зокрема:

фрукти та овочі, багаті на клітковину

молочні продукти з кальцієм

вода, яка підтримує вироблення слини.

Слина допомагає регулювати мікробіом порожнини рота, змиваючи частинки їжі та бактерії.

Додаткові фактори, які можуть змінити мікробіом ротової порожнини, включають:

куріння або вживання тютюну

вживання алкоголю

вживання антибіотиків

хронічний стрес

захворювання, такі як діабет

надмірна вага.

Ознаки незбалансованого мікробіома ротової порожнини

Дисбаланс мікробів ротової порожнини може призвести до помітних симптомів.

До поширених ознак порушення мікробіома ротової порожнини належать:

постійний неприємний запах з рота

кровоточивість або набряк ясен

чутливість зубів

підвищене накопичення зубного нальоту

частий карієс.

Якщо у вас виникне будь-який з цих факторів, стоматолог може оцінити основні причини та рекомендувати лікування та зміни способу життя.

Короткі поради щодо підтримки здорового мікробіому ротової порожнини

Кілька звичок можуть допомогти вам підтримувати здоровий мікробіом ротової порожнини.

Розгляньте такі кроки:

чистьте зуби фторвмісною зубною пастою двічі на день

використовуйте зубну нитку принаймні один раз на день

регулярно відвідуйте стоматолога для професійного чищення

пийте багато води.

Стратегії способу життя

Додаткові методи можуть підтримувати баланс мікробіому ротової порожнини: