Міокардит: чим небезпечний, як проявляється у дітей та як пов'язаний із COVID-19 та вакцинацією

Міокардит: чим небезпечний, як проявляється у дітей та як пов'язаний із COVID-19 та вакцинацією

Міокардит – ураження серцевого м'яза (міокарда), яке може порушити роботу серця, спричиняючи різноманітні кардіологічні симптоми.

Міокардит часто виникає під час вірусної інфекції, але, згідно з дослідженнями, опублікованими в журналі Circulation, він також може бути викликаний вакцинацією проти COVID-19 препаратом мРНК (Pfizer або Moderna).

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про зв'язок міокардиту у дітей та вакцинацію Pfizer-BioNTech, про нові дані від учених, а також про те, чи варто перейматися батькам.

Що таке міокардит та його причини

Міокардит, також відомий як запальна кардіоміопатія, є запаленням у серцевому м'язі. Розрізняють гострі та хронічні форми запалення міокарда, за яких гострий міокардит може переходити до хронічного. Багато запалень серцевого м'яза мають безсимптомний перебіг, у цьому його небезпека, оскільки так зростає ризик небезпечних життя серцевих аритмій.

Причини міокардиту дуже різноманітні: бактеріальні (включаючи стафілококи, хламідіоз, туберкульоз, скарлатину), грибкові, вірусні, паразитарні. Найчастіше зустрічається вірусне запалення серцевого м'яза, спричинене вірусами Коксакі. Трохи рідше міокардит розвивається і натомість краснухи, опоясывающего герпесу та інших вірусів.

Причинами міокардиту можуть бути аутоімунні захворювання або приймання деяких видів ліків. Останнім часом міокардит фігурує як ускладнення після захворювання, спричиненого вірусом COVID-19.

Як протікає міокардит, симптоми захворювання

Основні ознаки захворювання – симптоми серцевої недостатності, зокрема такі суб'єктивні, як:

біль у грудному відділі;

задишка у спокої або за невеликого навантаження;

головні болі, біль у м'язах та суглобах;

висока температура.

Як бачите, симптоми міокардиту різноманітні, і їх легко сплутати з іншими захворюваннями.

Що стосується лікування міокардиту, то терапевтична тактика залежить від причини – так можуть призначатися антибіотики або протипаразитарні препарати. В основі лікування цього тяжкого захворювання – насамперед щадний спосіб життя: відпочинок, постільний режим, відсутність фізичних навантажень. Також необхідно запобігти тромбоемболічним ускладненням, з цією метою також призначаються спеціальні препарати.

Важливо виключити та запобігти пізнішому ускладненню міокардиту, такому як серцева недостатність, яка прогресує. Тому за перших ознак захворювання слід одразу звертатися до лікаря.

Міокардит після вакцинації дітей від COVID-19: вчені показали нові дані

Побічні ефекти вакцинації, про які повідомлялося в ході досліджень, включали втому, головний біль, почервоніння та набряк у місці ін'єкції, біль у м'язах та озноб. Однак, деякі батьки стурбовані випадками міокардиту після застосування вакцин мРНК.

У червні 2021 року національне агентство з охорони здоров'я та профілактики захворювань США (CDC) повідомило про можливий зв'язок між вакциною COVID-19 мРНК-вакцинами та міокардитом, особливо у людей молодших 39 років.

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За словами авторів нового дослідження, поствакцинальні випадки захворювання в основному виявляли у підлітків та молодих людей чоловічої статі. Фахівці відзначають, що раніше дослідження вже показували зв'язок між міокардитом та іншими щепленням, такими як віспа.

Так, додатково було проведено ще одне дослідження у Північній Америці, де брали участь люди молодші 21 року. Дослідники проаналізували дані 26 педіатричних центрів у США та Канаді про пацієнтів віком до 21 року з симптомами захворювання, що з'явилися протягом одного місяця після вакцинації, та результати дослідження.

Усього дослідники оцінили 139 випадків захворювання молодих людей 12-20 років та описали низку характерних рис для цього явища:

90% пацієнтів – хлопчики, підлітки 15-16 років;

практично усі випадки захворювання виникали після вакцинації препаратом на основі мРНК;

симптоми з'являлися середньому протягом двох днів після вакцинації;

найбільш частими симптомами були біль у грудях, лихоманка та задишка (27,3%);

приблизно п'ята частина пацієнтів надійшла до реанімації, але ніхто не помер;

більшість підлітків було госпіталізовано на 2-3 дні;

майже в 19% випадків було виявлено розлад функції лівого шлуночка, але пізніше у всіх пацієнтів це порушення мимоволі усувалося.

Що варто знати про міокардит після вакцинації проти COVID-19 препаратом мРНК?

Було виявлено невеликий ризик міокардиту у дітей, які отримали вакцину мРНК – Pfizer-BioNTech та Moderna.

Сама собою хвороба COVID-19 пов'язана зі значно більшим ризиком міокардиту та інших серцевих ускладнень, ніж вакцинація.

Експертні групи та офіційні установи, такі як ВООЗ, CDC, EMA, ECDC, наголошують, що переваги вакцинації для захисту від COVID-19 набагато переважують рідкісний ризик міокардиту або перикардиту.

Міокардит після вакцинації мРНК-вакцинами від COVID-19 найчастіше діагностувався у чоловіків до 30 років і зазвичай після другої дози вакцини.

Більшість випадків міокардиту після вакцинації були легкими, і пацієнти швидко одужували.

Симптоми міокардиту зазвичай з'являються через 1-5 днів після другої дози мРНК-вакцини і можуть включати біль у грудях, прискорене серцебиття, непритомність або задишку.

Вчені не знають, які довгострокові наслідки міокардиту будуть після вакцинації від COVID-19. Необхідні подальші спостереження та аналізи, а також необхідно визначити фактори та механізми ризику цього рідкісного, але небезпечного поствакцинального ускладнення. Тим більше, що це захворювання зустрічається в основному у підлітків та дітей.

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