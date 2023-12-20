Мийте ретельніше: лікар назвав 5 найбрудніших частин тіла

Про те, як важливо дотримуватися гігієни і ретельно мити руки, ми дізналися під час пандемії. Але, виявляється, не тільки руки ми миємо недостатньо добре.

Приймаючи душ, дуже важливо приділити увагу всім частинам тіла, тому що недостатньо ретельне миття також може зробити вас більш вразливим до шкірних захворювань та грибкових інфекцій.

Сімейна лікарка, докторка Джен Кодл із США, назвала п'ять частин тіла, які часто не беруться до уваги, коли справа доходить до гігієнічних процедур.

Ось які місця на нашому тілі вимагають більш ретельного миття.

Пупок

Ви навіть не уявляєте, наскільки брудним може бути це місце. Під час наступного приймання душу обов'язково зверніть увагу.

Простір за вухами

Лікарка розповіла, як дізнатися, чи потрібно ретельніше мити задню частину вух. Потріть її, потім тонюхайте палець, яким ви це робили. Відчуваєте запах? Це огидно, ви погано миєте цю зону свого тіла.

Нігті

Простір під нігтями, як правило, недомивають. Під нашими нігтями накопичується багато бруду і вимити його звідти не так просто. Більш довгі нігті можуть містити більше бруду та бактерій, ніж короткі, що потенційно сприяє розповсюдженню інфекцій. Просто пам'ятайте про це, коли наступного разу митимете руки або прийматимете душ.

Ноги

Лікарка Кодл попередила, що просто дозволяти милу та воді стікати ногами у душі недостатньо для їхньої гігієни. Ноги потрібно мити також ретельно, так само, як ви миєте верхню частину тіла.

Пальці ніг

Особливу увагу слід приділяти пальцям ніг. Обов'язково помийте їх, не забувши про простір між пальцями.

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