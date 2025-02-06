Міжреберна невралгія чи серцевий біль: як відрізнити одне від одного

Часто люди плутають болі у грудній клітці і не знають, мають вони справу з серцевим болем чи це наслідок міжреберної невралгії.

Хірург Serhii Pisotskyi розповів, як правильно відрізнити одне від іншого, щоб не заплутатися у симптомах і вчасно звернутися по допомогу.

Серцевий біль

За словами лікаря, біль, пов’язаний з серцевими проблемами, зазвичай локалізується або за грудиною, або в лівій половині грудної клітки. Також він може супроводжуватися болем у ділянці серця. При цьому характерним є радіаційний ефект – біль може віддавати у щелепу, ліву лопатку, а також ліву руку. Такі болі часто супроводжуються загальною слабкістю, холодним потом і відчуттям страху, пов’язаним з ризиком смерті. Однією з особливостей серцевого болю є його нестерпна інтенсивність, яка залишається незмінною незалежно від положення тіла.

Міжреберна невралгія

На відміну від серцевого болю, міжреберна невралгія характеризується болем, який локалізується у межах реберних проміжків. Цей колючий біль може послаблюватися чи навіть зникати під час затримання дихання або зміни положення тіла. Наприклад, якщо ви міняєте позу чи знаходите "прихисток" для полегшення, біль може тимчасово зникнути, що є характерною ознакою міжреберної невралгії. Це важливо памʼятати, адже серцевий біль, навпаки, не залежить від руху чи положення.

Основні відмінності

Локалізація болю:

Серцевий біль зазвичай відчувається або за грудиною, або в лівій половині грудної клітки.

Міжреберна невралгія локалізується між ребрами, у проміжках і характеризується колючим, розподіленим болем.

Радіація болю:

Серцевий біль може віддавати у щелепу, ліву лопатку та руку, супроводжуючись загальною слабкістю і холодним потом.

Під час міжреберної невралгії біль частіше обмежується областю ребер і може змінюватися залежно від положення тіла.

Зміна положення тіла:

Біль під час серцевих проблем зазвичай не зникає в разі зміни положення тіла.

Біль під час міжреберної невралгії може послаблюватися чи зникати під час затримання дихання або зміни пози.

Розуміння відмінностей між цими двома типами болю дозволяє не лише правильно інтерпретувати свої відчуття, а й діяти своєчасно, це має вирішальне значення для збереження здоров’я. Незалежно від того, з якою проблемою ви стикаєтеся, завжди звертайте увагу на свої симптоми та консультуйтеся з лікарями для точного визначення причини болю та отримання необхідної допомоги.

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